Blodnæser, udslæt og åndenød: Kemikalie på Varde-fabrik har smadret ansattes lunger

I en årrække har plastikvirksomheden Sky-Light i Varde brugt et giftigt stof i produktionen. Det har betydet, at syv medarbejdere har fået ødelagt deres lunger.

Vi fik at vide, at der ikke var nogen fare. Jeg stolede på virksomheden og havde ikke grund til at være bekymret.

Vidste intet om stoffet

Avisen Danmark har talt med tre personer, der er blevet syge efter at have arbejdet med det farlige kemikalie. De fortæller samstemmende, at de intet vidste om stoffet, at der ikke stod noget på kasserne, og at de ikke havde adgang til beskrivelser af, hvor farligt stoffet er.

- Vi fik at vide, at det var ganske ufarligt. Nærmest som at bruge sukker i kaffen, fortæller Eigil L. Pedersen, der er er tillidsmand på virksomheden og har fået konstateret allergisk astma på grund af arbejdet med PMDA.

De fortæller også, at de kun havde adgang til tvivlsom beskyttelse, og at medarbejderne gradvist blev ramt af blodnæser, udslæt og åndenød. Først efter pres fra medarbejdere og Arbejdstilsynet fik de masker og overtrækshandsker, selv om der var flere og flere tegn på sygdom på virksomheden.

- Det er faktuelt forkert. Sky-Light kan dokumentere, at vi har informeret fyldestgørende om, hvilke værnemidler der skulle bruges i henhold til sikkerhedsdatabladet, og vi har stillet disse værnemidler til rådighed fra det tidspunkt, hvor vi begyndte at anvende produktet. Vi kan ligeledes dokumentere, at vi ved flere lejligheder har indskærpet og forfulgt, at værnemidlerne også blev brugt, skriver administrerende direktør Søren Kjær Larsen i mailen.