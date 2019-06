Blev slynget 10 meter væk: Skypumpe sendte to biler på flyvetur

Et kortvarigt, men voldsomt uvejr fredag eftermiddag gik ud over to biler ved Aabenraa Sygehus. De blev løftet op af en skypumpe og landede cirka ti meter væk.

En skypumpe væltede rundt med to biler, da et voldsomt uvejr med regn, store hagl og kraftige vindstød fredag eftermiddag gled hen over Aabenraa.

Bilerne holdt parkeret ved Aabenraa Sygehus, hvor skypumpen smed den ene bil fra sig på taget, mens den anden landede på siden.

- Jeg besøgte min kone på sygehuset, da uvejret kom. Jeg sagde til hende, at jeg ikke skulle ud i det vejr. Jeg ventede til det var stilnet af, og så fandt jeg min bil liggende på taget et stykke fra, hvor den var parkeret, berettede Christian von Rønne fra Ballum nord for Tønder, der er indehaver at den lysebrune Ford Mondeo, der landede på taget.

Han forklarede, at hans bil havde været parkeret cirka ti meter fra det sted, hvor den landede.

I solskinnet efter uvejret er stilnet af, virkede han ganske rolig på trods af de voldsomme kræfter, der havde været på spil.

- Jeg var nu ikke så rolig, da jeg skulle ringe efter Falck. Jeg var helt forfippet, så jeg kunne ikke huske mit registreringsnummer. Det kan jeg ellers altid, fortalte Christian von Rønne.