Bjørn Jacobsen stod frem på tv: Nu er han død efter flere års kamp med Alzheimers

Nybjerg Mølle: Gennem tre afsnit på DR1 fortalte Bjørn Jacobsen og hans hustru Julie Rubow fra Nybjerg Mølle om deres liv med Alzheimers i dokumentaren "En stille forsvinden", som første gang blev sendt på DR1 i december 2016.

Forleden blev tredje afsnit af programmet, der følger Bjørn Jacobsens kamp mod den uhelbredelige sygdom, sendt.

Og blot en uge efter, at udsendelsen blev vist, døde han. Ifølge DR blev Bjørn Jacobsen for flere dage siden ramt af lungebetændelse, og det var mere, end hans svækkede krop kunne klare.

I et opslag på Facebook skriver hans kone gennem 24 år, Julie Rubow, således;

"Bjørn fik endelig fred søndag den 1. september klokken 19. Han åndede ud med familien omkring sig, efter flere dage på dødsleje. Bjørn kæmpede til det sidste for sin værdighed og berettigelse i livet, sygdom til trods.

Det var en ulige kamp, som vi har måtte bevidne med stor sorg og afmagt. Nu er der ikke flere kampe at kæmpe for Bjørn, og vi ønsker, hans sjæl får fred ved glæden over alt, hvad han har udrettet i livet, på trods af hans alt for tidlige død.

Han vil leve videre i vores hjerter, og jeg vil se ham hver dag i vores tre skønne drenge. Vi elsker dig. Hvil i fred."