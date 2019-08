Biografaktuelle Tarantino: Manden med sin egen planet

Quentin Tarantino fejrer 25-året for én af filmhistoriens milepæle - hans egen "Pulp Fiction" - med sin niende spillefilm, "Once Upon a Time ... in Hollywood". Her er han som sædvanlig konstant (selv-)refererende og samtidig nyskabende. Tarantino laver film til både fans og filmkritikere ved at invitere ind i sit eget lille univers. Men vil han egentlig andet end at underholde?