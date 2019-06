Billundbanen er dømt til fiasko

Togdrift: På disse debatsider fremfører direktøren for Billund Lufthavn, branchedirektøren for DI Transport samt borgmestrene i Vejle og Billund 31. maj en række synspunkter til støtte for etablering togforbindelsen til Billund. I de roller, de hver især har, må det være en helt naturlig opgave.

I indlægget fremlægger debattørerne en række faktuelle oplysninger, prognoser m.m. Det fremgår bl.a., at 30 pct. af familierne i regionerne Syddanmark og Midtjylland ikke har bil og bruger tog som deres primære transportmiddel - og derfor ikke har god adgang til Billund. Her rammer pilen imidlertid slet ikke skiven.

Der eksisterer nemlig allerede glimrende forbindelser med den kollektive bustrafik. Fra Vejle, Esbjerg og Aarhus kører der ekspresbusser til og fra Billund med høj frekvens. Fra f.eks. Vejle kører der bus til Billund hver halve time næsten døgnet rundt, køretid 29 minutter, og direkte overgang til IC- og IC-Lyntog i Vejle.

En togforbindelse vil bidrage til et stigende antal passagerer til og fra Billund og gøre det mere attraktivt at blive befordret direkte til lufthavnen uden skift. Man skal dog holde sig for øje, at det langt fra er alle, der vil få glæde heraf. Såvel Billund Lufthavns som Legolands interesseområder er spredt 360 grader rundt om målet i hele landsdelen. Det er derfor kun en mindre del af kunderne, der skal via Vejle, hvor en togforbindelse angiveligt skal kobles på det eksisterende tognet.

Men den tidligere trufne beslutning om, at den nye bane skal kobles på den eksisterende togstrækning Vejle-Herning et sted vest for Jelling, er et eklatant fejlskud! På den enkeltsporede bane mellem Vejle og Jelling skal de kommende Billundtog "proppes ind" mellem de nuværende tog mellem Vejle og Herning. Det er på grund af kapacitetsbegrænsningerne på forhånd dømt til fiasko, hvilket også Banedanmark, med et andet ordvalg, har meldt ud.

Medmindre man anlægger dobbeltspor på strækningen gennem Grejsdalen til en svimlende høj merpris, bliver det en nærmest umulig opgave at få koordineret tog. Kun ét sted mellem Vejle og Jelling er der på den enkeltsporede strækning mulighed for at tog kan krydse, på den tidligere Grejsdal Station.

Køretiden med tog mellem Vejle-Billund er flere steder anslået til at blive 28 minutter. Det er ét minut hurtigere end busserne i dag bruger.

Det burde være en øjenåbner for alle, der ønsker en effektiv bane til Billund koblet på det nationale tognet.

Forestiller man sig en nyanlagt bane, som i det store og hele kan følge motortrafikvejen mellem Vejle og Billund, vil tog dels kunne køre strækningen mærkbart hurtigere, dels ikke være til gene for tog mellem Vejle og Herning.

Med de hidtidige prognoser for rentabiliteten på Billundbanen via Grejsdalen vil en nyanlagt bane direkte gennem Vejle Ådal parallelt med motortrafikvejen formentlig få en rentabilitet, som på sigt er bedre end den allerede skitserede, som ifølge eksperter aldrig bliver rentabel. Skal man have succes med en bane mellem Vejle og Billund, bliver man nødt til at tænke det hele om igen. Ellers risikerer man i al fremtid at stå med et monument over et projekt, som aldrig kom til at fungere.