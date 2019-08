På Midtgården Parkeringsplads i Kolding er en sort Skoda Citigo blevet fundet med en død hund på bagsædet. Ejeren af bilen har den 27. juni meldt både bil og hund stjålet. Politiet er igang med at undersøge, hvad der er sket.

Kolding: Bagerst på Midtgården Parkeringsplads i centrum af Kolding har en sort Skoda Citigo stået parkeret i over en måned. På bagsædet af bilen ligger et hundebur, hvori der ligger en død hund med brunlig pels. Rundt om bilen kan man lugte stanken af henfald, der langsomt er begyndt at sive ud af bilen.

Det er svært at se ind ad ruderne på bilen, der udefra ligner en almindelig personbil på en almindelig parkeringsplads, hvilket kan forklare, hvorfor bilen har kunnet stå på parkeringspladsen så længe, uden nogen har lagt mærke til noget.

Politiet modtog onsdag eftermiddag anmeldelsen om bilen.

Ejeren af den sorte Skoda Citigo meldte bilen stjålet den 27. juni, og vedkommende har også meldt sin hund savnet, oplyser politikommissær Brian Fuglsang.