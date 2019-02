Beskyttet af PET: Borgmester truet på livet i omstridt vejsag

Sagen om Skovgårdsvej ved Vejen er endt med personlige konsekvenser for Egon Fræhr. Trusler på mails har fået politiet og PET til at udstyre borgmesteren med en overfaldsalarm.

- Det er trusler, som har været af en karakter, så politiet sammen med Politiets Efterretningstjeneste har vurderet, at der træffes foranstaltninger for at passe på mig.

Sagen om Skovgårdsvej kulminerede mandag den 22. oktober i fjor.Foran snurrende kameraer og et stort opbud af mediefolk valgte svineproducenten Martin Lund Madsen at spærre vejen, efter at han i Højesteret fik medhold i, at en del af vejen var ulovligt eksproprieret. Vejen Kommune satte ganske kort tid efter spærringen af vejen gang i processen med en ny ekspropriation - denne gang efter vejloven. Det afstedkom betydelig kritik i læserbreve samt på de sociale medier, hvor Vejen Kommune og borgmester Egon Fræhr kom under voldsom beskydning. Vejen Byråd godkendte på et ekstraordinært møde i slutningen af januar en ny ekspropriationsbeslutning vedrørende Skovgårdsvej. En beslutning som Martin Lund Madsen skarpt har kritiseret. Svineproducenten har stævnet Banedanmark og Vejen Kommune. Skovgårdsvej er fortsat spærret.

Optimal sikkerhed

Anmeldelsen resulterede i, at både politiet og medarbejdere fra Politiets Efterretningstjeneste af flere omgange er kørt til og fra Fræhrs private bolig ved Brørup. Siden er der foretaget patruljeringer, og ved ejendommen er der etableret foranstaltninger for at sikre optimal sikkerhed. Og det har i et lille samfund som Brørup naturligt skabt nysgerrighed.

JydskeVestkysten har kendt til truslerne mod borgmesteren siden begyndelsen af december. Det var en mærket og også bevæget Egon Fræhr, der dengang bekræftede truslerne, da avisen første gang konfronterede ham med rygterne i begyndelsen af julemåneden. Han trækker jakken til side og fortæller, at truslerne har betydet, at han nu er udstyret med en overfaldsalarm.

På det tidspunkt ønsker Egon Fræhr - efter råd fra PET - ikke at fortælle om truslerne til medierne. Nu her nogle måneder senere er der efterhånden så mange rundt i lokalsamfundet, som har fået nys om truslerne.

- Det giver ikke rigtig mening længere at forsøge at holde det skjult, lyder det fra borgmesteren.

Truslerne i forbindelse med sagen omkring Skovgårdsvej er de første, som Egon Fræhr har modtaget i sin lange politiske karriere.

- Der har da været borgere, som har været uenige med mig, og der har også været nogle, som har skældt mig ud gennem årene. Men det er naturligvis helt uacceptabelt, at man som politiker skal udsættes for at blive truet i forbindelse med varetagelse af de samfundsopgaver, vi er valgt til.

- Er sådanne trusler med til at få én til at overveje, om det er det hele værd?

- Det er klart, at man gør sig sin overvejelser, men omvendt har jeg været med så længe, at det også gælder om at komme videre. Det irriterende er, at man ikke ved, hvem man er oppe imod. Man bliver da også lidt betænkelig, når PET kommer på besøg. Så tænker man, hvad er det lige, der foregår. Og så bliver man sur, for det er ikke rimeligt, at man skal udsættes for trusler, samtidig med at politiet skal bruge ressourcer på det. Men naturligvis er man glad for, at man ikke står alene, og at der er professionelle folk, som tager over og vurderer situationen.