Beredskab- og ambulancefolk efter togulykke: Bilister holder sig generelt fra nødsporet

Selvom mindst én ambulance oplevede problemer med at komme frem til Storebæltsbroen under den fatale togulykke i sidste uge, er bilister generelt gode til at holde sig fra nødsporet. Der er altså ikke tale om et generelt problem, fortæller ambulancefolk og redningsberedskab.

Togulykken skete onsdag morgen på lavbroen ved Storebæltsbroen, da broen havde været lukket for biltrafik i flere timer på grund af kraftig blæst. Der var altså tæt trafik på motorvejen, da de fem til seks ambulancer, adskillige politibiler og beredskabsvogne forsøgte at komme frem til ulykken.

Der var flere faktorer, der udfordrede arbejdet for både politi, redning og beredskab under en af vor tids værste togulykker i Danmark den 2. januar. Her blæste en tom trailer af et godstog og ramte lyntoget på vej fra Aarhus til Københavns Lufthavn. Otte mennesker blev dræbt og 16 såret.

Ikke generelt problem

Den lange responstid for den ambulance, som Søren Mikkelsen kørte med, skyldtes blandt andet den tætte trafik, og at flere biler holdt i nødsporet. Men det er ikke et generelt problem, at biler stopper unødigt op i nødsporet og spærrer for udrykningskøretøjer, mener driftschef hos Ambulance Syd, Allan Mose.

- Selvfølgelig sker det da engang imellem, men det er ikke noget, vi oplever ret tit, ligesom det heller ikke er noget, der kan ses på vores generelle responstid. Det er også vigtigt at sige, at de fleste af ambulancerne var fremme ved togulykken længe før de 36 minutter. Jeg oplevede selv et helt frit nødspor, da jeg skulle frem til ulykken, fortæller han.

Allan Mose understreger også, at den tætte trafik ikke var bilisternes skyld.

- Når Storebæltsbroen har været lukket i flere timer, så vil der være tæt trafik og rigtig mange lastbiler, som fylder på vejene. Sådan er det bare.

Heller ikke Mogens Bjerregaard, der er beredskabsdirektør hos Beredskab Fyn, oplever, at bilister generelt bruger nødsporet unødigt. Han mener ikke, at bilisterne sænkede redningsarbejdet, da de skulle fra Nyborg til togulykken.

- Det er klart, at når der er trængselsproblemer på motorvejen, så kan det være en udfordring at komme frem. Men vi oplever, at folk er meget venlige til at give os plads. Der er da folk, der bruger nødsporet, men langt de fleste overholder landets love og retter sig efter, at man ikke må bruge nødsporet, siger han.