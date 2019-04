Bendtsen på vej ud i fremtidens Europa

- Jeg vil ud på torve og pladser og møde de unge. Det er jo sådan, at når man kommer til en by på motorcykel, falder man hurtigt i snak med andre mennesker, og jeg vil gerne vide, hvilke drømme og håb, de unge har. Europas historie er jo skrevet i blod - men har vi lært noget af det? Mit håb er, at de unge er klogere end den generation, der er ved at splitte Europa ad lige nu.

Bendtsens plan er at tage turen ned gennem Europa til Holland, Belgien og Frankrig. Derfra på tværs over Italien og Slovakiet og op gennem Polen, Estland, Letland og Litauen til Finland og derfra tilbage over Danmark. I alt 20 lande bliver det til og en samlet strækning på omkring 8500 kilometer.

- Du kan sige, at det er afslutningen på 10 års arbejde i Europa-Parlamentet. Jeg har arbejdet på at gøre Europa stærkere, men jeg fornemmer desværre nu, at vores sammenhold slår revner. Det handler ikke bare om brexit - det handler også om, at Europa bevæger sig i en ekstremt nationalistisk retning i for eksempel Orbans Ungarn, Kazinskys Polen og Salvinis Italien.

Europas historie er jo skrevet i blod - men har vi lært noget af det? Mit håb er, at de unge er klogere end den generation, der er ved at splitte Europa ad lige nu.

Født 25. marts 1954 i Odense. Gift med Kirsten, far til Stine, Christian og Sarah Bendt Bendtsen startede på Politiskolen i 1975. Han blev politiassistent i 1980 og kriminalassistent 1984 i Odense Fra 1982 medlem af hovedbestyrelsen for Odense Konservative Vælgerforening. Udfærdigede partiets officielle retspolitik i 1987 Medlem af Odense Byråd fra 1989, senere politisk ordfører Folketingsmedlem fra 1. september 1994 Partiformand og formand for den konservative folketingsgruppe i 1999 Økonomi- og erhvervsminister fra 27. november 2001 I dag medlem af Europa-Parlamentet siden 2009

Det folkelige oprør

Turen er planlagt, så den går gennem de store brudflader i Europa. Bendtsen kommer for eksempel forbi Arnhem i Holland, der lå ved anden verdenskrigs frontlinje i september 1944. Under Slaget ved Arnhem blev den indre by nærmest fuldstændig ødelagt. Indbyggerne måtte efter slaget forlade byen, da tyskerne afspærrede den helt. Indbyggerne blev spredt for alle vinde og fik først lov til at vende tilbage et godt stykke efter befrielsen i maj 1945.

Han kommer forbi Barcelona i Catalonien, der ligger i konstante bestræbelser for løsrivelse fra Spanien. Han kommer igennem Piemonte i Italien, hvor partiet Lega Nord også fodrer løsrivelsestankerne i befolkningen. Han kommer forbi Victor Orbans Ungarn og den tyske koncentrationslejr Auschwitz i Polen.

- Vi har en lang tradition for ufred i Europa, men vi har i mere end 70 år levet uden krige. Blandt andet fordi vi handler sammen og er afhængige af hinanden. Nu kan jeg godt blive bekymret over tendenser, der ligner noget man så i 30'erne, hvor de ekstreme yderfløje begynder at røre på sig.

Bendtsen mener, at en del forklaringen skal findes i et folkeligt opgør med det politiske system.

- Jeg tror, at mange har svært ved at genkende sig selv i de politikere, vi har. Det er de gamle partier, der fodrer yderpartierne, fordi de for sent fik øje på den folkelige modstand mod for eksempel migrationen.

- Men det handler også om at kunne identificere sig med de politikere, der sidder med magten. Efter min mening er vi begyndt at uddanne elitepolitikere, der ikke har haft meget berøring med arbejdslivet. Da jeg begyndte i politik sad Kent Kirk der - en fisker, der købte sin første fiskekutter som 19-årig. Der var Kai Dige Bach, der startede med at slæbe petroleumsdunke og senere solgte hvidevarer. Der var Henning Grove, der som dyrlæge var vant til at stå ude i grebningen med armen oppe i en ko. Ja, og så var der mig, der kom direkte fra kriminalpolitiet som ekspert i blod, spyt og sperma (på Bendtsens fynske bliver det udtalt blo', spøt å spærma). I dag er afstanden mellem politikerne og befolkningen blevet større.