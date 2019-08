Beirut - Mellemøstens Berlin er igen ved at blive samlet

I mange år har man kaldt Beirut for Mellemøstens Paris. Efter et genbesøg i Beirut i april slår det mig imidlertid, at Beirut med lige så god ret kan få benævnelsen: Mellemøstens Berlin. Og som absolut er et besøg værd.

Berlins og Beiruts nyere historie har noget til fælles, som giver helt specifikke kendetegn for disse storbyer. De har begge været delt midt over i en længere periode frem til 1990. I den periode hvor byerne har været delt, har udviklingen været meget forskellig i de adskilte bydele. I Berlin voksede velstanden i Vestberlin fra muren blev bygget i 1961 og frem til murens fald. I Østberlin så der helt anderledes gråt og fattigt ud, da muren faldt og indbyggerne i de to bydele nu igen kunne bevæge sig frit rundt i hele Berlin. I Beirut blev byen under borgerkrigen fra 1975 - 1990 delt i det fattigere mere arabisk prægede Vestbeirut og det rigere Østbeirut. Den grønne linje, som zonen mellem de to bydele blev kaldt, var en slags ingenmandsland, der delte de to bydele.

Begge byers skarpe delinger ophørte i 1990, og begge byer er stadig præget af delingen, om end sporene af delingen er i gang med at blive udvisket. Der er også begge steder "minder", som får lov at blive stående. I Berlin bl.a. rester af Berlinmuren.

I Beirut har det totalt ødelagte Hotel Holiday Inn, der, få år før borgerkrigen brød ud, var blevet indviet som det ultimative luksushotel, fået lov til at stå som en påmindelse om borgerkrigens grusomhed. Det 26 etagers store bygningskompleks står i dag tilbage, ribbet for vinduer og inventar, og med tydelige mærker og skudhuller efter de hårde kampe, der foregik for at få magten over hotellet. Det fortælles, at mindst 1000 mennesker mistede livet i de kampe, der foregik etage for etage.

Sporene efter de barrierer, der har delt bydelene, er dog ved at blive udvisket begge steder. I Berlin lå f.eks. området omkring Postdammer Platz fuldstændigt ubebygget i 1990. I dag er både området og de tilstødende gader blevet bebygget med nye centre og højhuse i moderne stil.

I Beirut kom der efter 1990 hurtigt gang i en voldsom byggeaktivitet i området omkring den grønne linje. Den hurtige udvikling blev fremmet af lempelige love for ekspropriering/ overtagelse af grunde i området og lempelige skatteregler for dem, der investerede. På den måde lykkedes det hurtigt at få omsat en masse oliemilliarder fra den arabiske verden til byggeaktivitet i Beirut.

I begge byer kan man stort set få enhver taxachauffør til at fortælle, når man krydser de tidligere grænser mellem bydelene. Adskillelsesperioden er en del af alle familieliers nyere historie i både Berlin og Beirut. Som i Berlin er det også tydeligt, når man går rundt på gaderne, om man befinder sig i Østbeirut eller Vestbeirut.

Østbeirut er det mondæne, pæne kvarter med tydelige inspirationer fra Frankrig. Det er her de kristne befolkningsgrupper, der havde de tætte forhold til Frankrig i mandattiden efter Første verdenskrig, holder til. Både handelsmæssigt, sprogligt og kulturelt er der knyttet meget stærke bånd til Frankrig. I dag foretrækker de mere velbjergede muslimer også at bosætte sig i området.

Vestbeirut er en multikulturel heksekedel. Præget af forskellige religioner og forskellige måder at praktisere religion og livet på i det hele taget. På kontorer arbejder kvinder med tørklæde og kvinder der er moderigtigt vestligt klædt side om side. Det samme i hotelreceptioner, butikker, skoler og børnehaver. Og på det livlige hovedstrøg Hambra ligger restauranter, hvor der ikke serveres alkoholiske drikke overhovedet side om side med barer og restauranter, hvor der er gang i den til langt ud på natten. Lige meget hvor vi kom, mødte vi kun venlige, hjælpsomme mennesker, og så aldrig optræk til konflikter mellem de meget forskellige måder at leve på.

Fornemmelsen af tolerance mellem religionerne bekræftes, når man færdes i det område omkring den grønne linje, hvor mange trossamfund har nybygget eller renoveret deres kirker og moskeer. Den sunnimuslimske Mohamad El Amin Moske ligger lige ved siden af maronitternes vigtigste katedral, Saint George Maronite Cathedral. Der har været samarbejdet om udformningen, så begges ønske om synlighed er blevet tilgodeset. Da klokketårnet blev indviet i november 2016 udtalte ærkebiskoppen, at højden på tårnet var blevet tilpasset for at sende et budskab om solidaritet og harmoni mellem religionerne. Tæt ved ligger det, der kaldes tilgivelseshaven, og navnet illustrerer meget godt den vilje, der er til at undgå fremtidige konflikter. Tæt ved ligger i øvrigt også den jødiske synagoge, Maghen Abraham Synagogue. Den blev paradoksalt nok bombet af israelerne i 1982. I dag er en omfattende og dyr genopførelse afsluttet, og dette arbejde er blevet støttet både af kristne, sunni- og shiamuslimer.