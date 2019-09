Bedrageritiltalt netbutikejer i retten: Satte stråmænd ind for at omgå konkurskarantæne

Den ene af de tidligere ejere af netbutikkerne Queensshop og Banananaz fortalte i Retten i Odense mandag, at flere direktionsmedlemmer og direktører blev indsat i hans to virksomheder uden at udføre arbejde eller være på lønningslisten. Det skete, fordi han selv var idømt konkurskarantæne. Men han og hans kæreste stod fortsat for driften og ledelsen.