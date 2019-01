Banedanmark efter togkatastrofe: Blæsten var ikke oppe i det røde felt

Der er klare regler for vindstyrker, hvis tog skal ned i fart eller standse før Storebælt. Banedanmark har efterfølgende tjekket målinger. De var under kritisk niveau.

Danmark: Ifølge Banedanmark var vindhastigheden på Storebæltsforbindelsen ikke kritisk nok til at standse godstoget, der onsdag morgen forårsagede katastrofen, hvor seks passagerer i et lyntog mistede livet. Eller til at få det ned i fart.

Banedanmark har ansvaret for at beordre tog over Storebælt til at passere langsommere eller stoppe helt. Det forklarer den statslige banemyndigheds områdechef for kvalitet og sikkerhed, Martin Harrow, til Fredericia Dagblad.

- Vi er det, der hedder infrastrukturforvalter på Storebæltsforbindelsen, mens det er Sund & Bælt, der ejer forbindelsen og dens infrastruktur, fortæller han.

Det vil sige veje, skinner og så videre.