Bagmændene bag menneskehandel skal straffes

Tvangsarbejde: Vi husker alle slumlejren i Padborg med filippinske og srilankanske lastbilchauffører. De lavede mad og sov i uhumske beboelsescontainere - når de da ikke arbejdede op til 18 timer i døgnet for ned til usle 15 kroner i timen.

Det er nu over otte måneder siden, at Fagbladet 3F afslørede lejren. Men konsekvenserne lader vente på sig. Bagmændene er hverken blevet sigtet eller stillet for en domstol. Det er bagmændene i den såkaldte Holbæk-sag i byggebranchen i øvrigt heller ikke. Det er uforståeligt og kritisabelt, at det trækker ud så længe.

Baseret på tidligere sager skal man heller ikke gøre sig forhåbninger om, at bagmændene får det store rap over fingrene.

For selv om Center Mod Menneskehandel hurtigt konkluderede, at de 30 lastbilchauffører i Padborg var ofre for menneskehandel til tvangsarbejde, er det tvivlsomt, om bagmændene bliver dømt for det.

Foreløbig er ingen dømt for menneskehandel til tvangsarbejde i tidligere sager, selv om der var tale om grov udnyttelse og andre tvangslignende forhold for 74 mennesker siden 2009. Det er for svært at bevise menneskehandel til tvangsarbejde i lovens forstand, og loven er blind for flere udnyttelsesformer og sårbarhedsvilkår.

Når skrupelløse banditter ikke retsforfølges for grove og umenneskelige handlinger, er det grotesk og krænkende, både overfor de mennesker, der bliver udnyttet, og for vores retsfølelse.

Derfor er det vigtigt, at vi får sendt et signal om, at det er urimeligt og uacceptabelt ved at ændre straffeloven.

Begrebet tvangsarbejde skal udvides, så det kommer til at omfatte grov udnyttelse af mennesker, der er personligt eller økonomisk sårbare. Domstolene skal kunne skele til umenneskelig behandling under urimelige eller utålelige vilkår. Desuden skal det være muligt at fratage bagmændene retten til at drive virksomhed.

Og vi skal skride til handling nu.

Problemet med menneskehandel til tvangsarbejde i Danmark er stigende i flere brancher. Center Mod Menneskehandel har netop offentliggjort sin årlige rapport, der viser næsten en tredobling i antallet af mennesker handlet til tvangsarbejde i 2018 i forhold til den tidligere rekord fra 2012.

Vi håber, at den nye regering og Folketinget endelig vil gøre noget ved sagen, så vi kan få stoppet disse grove sager og idømt banditterne den straf, de fortjener