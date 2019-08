Kidnapninger: I november sidste år blev ikke færre end hundrede migranter fra Mellemamerika kidnappet i Mexico på vej til landets hovedstad - ovenikøbet af de buschauffører, som var hyret til at bringe dem frem.

På omtrent samme tidspunkt på den anden side af Atlanterhavet, i Spanien, reddede lokalt politi 22 migranter fra Moldova, som var blevet holdt fanget og tvunget til at arbejde af rumænske menneskesmuglere.

Og kort efter lykkedes det politiet i den filippinske hovedstad Manila at redde en kinesisk statsborger, der var røget i kløerne på et syndikat af lånehajer.

Det har du måske ikke hørt om?

Men hvad så med historien om den danske fotograf Daniel Rye, som i 2013 blev holdt fanget i næsten 400 dage af terrorbevægelsen Islamisk Stat i Syrien?

Under opholdet blev han og flere af hans medfanger udsat for tortur, mens familie og venner i Danmark og professionelle forhandlere kæmpede for at indsamle penge til løsesummen og få en aftale på plads med gidseltagerne. Det lykkedes i juni 2014 - efter 15 millioner kroner havde skiftet ejermænd.

- Men der er heldigvis sjældent, at vi ser så langvarige og voldelige forløb, så på den måde er sagen om Daniel Rye ikke repræsentativ for de typiske kidnapningssager på globalt plan, siger Søren Bisgaard Vase.

Han er analysechef i den danske virksomhed Guardian, som gennem 15 år har håndteret kidnapningssager rundt om på kloden og ligeledes arbejdet med virksomheder, så de kan gøre mest muligt for at forebygge, at deres ansatte ender som gidsler med krav om løsesum.

- I virkeligheden handler de færreste kidnapninger på verdensplan om terror, religion eller politik, men om at tjene penge, tilføjer han.

93 procent er lokale ofre

At mange af os forbinder kidnapninger med journalister og nødhjælpsarbejdere i Syrien, Irak eller Afghanistan, skyldes ifølge Søren Bisgaard Vase, at medierne dækker sagerne intenst. Men det betyder ikke, at de på nogen måde er de mest almindelige.

Det kan man få indblik i hos sikkerhedsfirmaet Control Risks, som flere gange årligt laver analyser af risikoen for at blive udsat for kidnapning. At fastslå, hvor mange det sker for hvert år, er umuligt, fordi langt de fleste tilfælde ikke bliver registreret, da myndighederne i mange af de såkaldte hot spots er brudt sammen. Estimater går fra 12.500 til 25.500 pr. år, men det er blot det - estimater.

Hvad Control Risks til gengæld kan sige noget om, er typen af de kidnapninger, der registreres, og her er tallene ganske klare: Af samtlige sager, virksomheden har haft adgang til, handler blot syv procent om kidnapning af udlændinge. Langt, langt de fleste ofre bor altså i det område, hvor kidnapperne opererer.

Control Risks anslår også, at den typiske kidnapper er del af en kriminel bande - ikke et terrornetværk. Selv i Mellemøsten, der har den højeste forekomst af gidseltagninger med baggrund i islamistisk terror, udgør den type omkring en femtedel af tilfældene.

Dertil kommer, at den typiske kidnapning sjældent varer ret længe. I 2018 blev 85 procent af de tilfangetagne frigivet efter mindre end en uge, mens blot fem procent blev holdt fanget i mere end fire uger.

- Det er typisk for den forretningsmodel, de kriminelle bander bruger - høj omsætning og kortvarige kidnapninger, forklarer analytikeren Sebastian Boe.

Bare man er brutal nok

Det kan umiddelbart lyde mærkeligt, at kriminelle, der ønsker at tjene penge, kidnapper lokale eller migranter, der sjældent ejer ret meget, men ifølge Søren Bisgaard Vase giver det mening. At holde en vestlig fotograf som Daniel Rye er dyrt, tager lang tid og kræver en professionel organisation i ryggen. Det er der ikke mange kriminelle, der har, og derfor koncentrerer de sig om nemme ofre, som måske ikke kan betale millioner, men som de til gengæld kan kidnappe mange af.

- Umiddelbart er der ikke så mange penge i det - og så alligevel. Er man brutal nok og kidnapper tilpas mange, er det utroligt, hvad folk, der ikke ejer noget, kan fremskaffe, for eksempel ved kriminelle aktiviteter, siger han.

Derfor ser man også mange sager, hvor der er tale om såkaldte "ekspres-kidnapninger", hvor den, det går ud over, tvinges til at hæve sine penge i forskellige banker, og når kontoen er tom, bliver vedkommende sluppet fri.

I en del tilfælde er målet heller ikke nødvendigvis rede penge, men forskellige krav, bagmændene ønsker opfyldt - det kunne for eksempel være en situation, hvor et barn af en forretningsmand kidnappes for at tvinge ham væk fra det marked, de kriminelle ønsker at overtage.

Dermed kan der være en del overlap mellem de rent kriminelle kidnapninger, og dem, som har et politisk motiv. Således sker det ikke sjældent, at et offer først bliver kidnappet af en bande, som derefter finder ud af, at vedkommende er langt mere værd for en gruppe som Islamisk Stat, hvorfor han eller hun bliver solgt videre. Og dermed skifter motivet fra den rent økonomiske til en blanding.

I tilfældet med Daniel Rye var et af motiverne naturligvis at få så mange penge som muligt udbetalt til den fortsatte kamp for kalifatet, men samtidig er organisationen fuldt ud klar over den frygt, den formår at sprede, når den offentliggør billeder og videoer af ofrene.

Indimellem følges en kidnapning af krav til en bestemt regering, som når europæiske terrorgrupper som De Røde Brigader i Italien, ETA i Spanien og Rote Armee Fraktion i Tyskland først og fremmest kidnappede højtprofilerede politikere og forretningsmænd for at få løsladt dømte terrorister.

Misforståelser

Men netop de højtprofilerede sager hører altså til sjældenhederne, selv om medierne dækker dem intensivt.

- De mest almindelige misforståelser, jeg møder, er ellers, at kidnapningssager er langvarige, inkluderer tortur og går ud over vestlige journalister, forretningsfolk eller ngo'ere. Folk har ofte et billede af filmen "Deer Hunter" i tankerne, men sådan er det altså meget sjældent, lyder det fra Søren Bisgaard Vase.

Og det skyldes først og fremmest, at vesterlændinge sjældent bevæger sig rundt i de dele af verden, hvor risikoen er højest, medmindre de arbejder for et mineselskab i Den Demokratiske Republik Congo, dækker forholdene i Afghanistan for et medie eller er involveret i nød- og udviklingsarbejde i visse dele af Filippinerne. Der er nemlig en tydelig sammenhæng mellem lande og regioner, hvor myndighederne enten er svage eller helt brudt sammen på grund af kriser, katastrofer, krige eller massiv kriminalitet, og antallet af kidnapninger.

Netop derfor ser man også ofte store forandringer fra år til år i takt med, at konflikter opstår, eller fredsaftaler indgås. For eksempel var Colombia før i tiden kidnappernes højborg, og selv om forbrydelserne stadig forekommer, betød fredsaftalen mellem regeringen og oprørsgruppen FARC en væsentlig reduktion. Omvendt ser det ud til, at Venezuela kan blive et nyt hot spot, fordi landet under det socialistiske styre et tæt på at bryde sammen.

Men igen vil forbrydelserne med overvældende sandsynlighed gå ud over mennesker, som vi aldrig kommer til at høre om.