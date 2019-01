Avisen Danmark retter og beklager: Fejl i artikel om integrationsanalyse

Rettelse: Tirsdag 18. december bragte avisen Danmark på side 4 en Ritzau-artikel under overskriften "Indvandrerbørn halter efter i tredje led", ligesom artiklen kunne læses på Jysk Fynske Mediers nyhedshjemmesider. Artiklen var baseret på en historie, der kunne læses i Berlingske dagen forinden, og det har siden vist sig, at den historie er behæftet med flere fejl. Historien tager udgangspunkt i "Analyse af børn af efterkommere med ikke-vestlig oprindelse", der er skrevet af Udlændinge- og Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet.

Ritzau har i denne uge trukket sin artikel fra december på baggrund af historien i Berlingske tilbage og forklarer her hvorfor: "Efterfølgende har det vist sig, at der ikke var dækning for artiklens præmis. Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at sammenligne andengenerationsindvandrere og tredjegenerationsindvandrere, som det skete i artiklen". Samme erkendelse er Berlingske forinden nået til og har beklaget at have viderebragt en fejlbehæftet tolkning af undersøgelsen. I sin beklagelse skriver Berlingske blandt andet:

"Berlingske skriver, at Danmarks integrationspolitik i årtier har været bygget op om troen på, at med den rette hjælp vil indvandrere og deres efterkommerne generation for generation falde til. Og at en ny undersøgelse rammer en pæl gennem den forestilling. Det er en tolkning. Berlingske burde have skrevet, at interationsminister Inger Støjberg (V) og Merete Riisager (LA) læser analysen på den måde. Berlingske interviewede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og undervisningsminister Merete Riisager og skrev artiklen på baggrund af en analyse, som siden er blevet justeret. I den endelige version af analysen optræder flere forbehold og sproglige ændringer".

Avisen Danmark og Jysk Fynske Mediers redaktion beklager på samme måde at have videreformidlet artikler, der bygger på en forkert tolkning af en undersøgelse i Berlingske og derfor ikke har de nødvendige forbehold og giver et forkert eller ufuldstændigt billede af virkeligheden.

Redaktionen