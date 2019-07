Avisen Danmark laver et urimeligt karaktermord på Mustapha Itani

Debat: Avisen Danmark lavede 31. juli et decideret karaktermord på Mustapha Itani, der er læge og regionsrådsmedlem for Venstre.

Mustapha Itani har sagt ja til at deltage i en række videoer, hvor han lægefagligt rådgiver om, hvordan de muslimer, der faster under ramadanen, bedst håndterer det sundhedsmæssigt. Det er en gruppe, som ofte er svær at nå i det danske sundhedsvæsen, men som han med sin baggrund har en bedre mulighed for at komme i dialog med.

I en af videoerne opfordrer han for eksempel til, at muslimer ikke faster, hvis de er syge. I en anden af de otte videoer fortæller Mustapha, at det gælder om at snyde hjernen, når blodsukkeret er lavt, hvis man gerne vil undgå den vrede, som kan opstå i den forbindelse.

Han fortæller videre, at der faktisk er nævnt et par gode eksempler i profeten Muhammeds beretninger, på hvordan man kan distrahere hjernen. Blandt andet at vaske ansigtet og skifte position. Mustafa citerer eksemplet fra en profetberetning, hvor blandt andet djævlen er nævnt. Det oversætter avisen til følgende overskrift: "Læge anbefaler religiøst ritual til helbredelse af "vrede fra djævelen"."

Hvordan man kan komme frem til den rubrik, hvis man har set videoerne er mig komplet ubegribeligt. Avisen formår på den måde at dreje meningen med videoerne fuldstændigt på hovedet.

Politikere skal selvfølgelig tåle meget, men jeg synes, den behandling Avisen Danmark har gang i denne sag, er langt over grænsen over for en dygtig læge og utrolig sympatisk person.