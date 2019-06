At følge Assads forvandling er oprivende læsning

Krimi: Vi er blevet holdt på pinebænken alt for længe, så det er godt, at Jussi Adler-Olsens her i sin krimi nummer otte om Afdeling Q endelig løfter sløret for, hvem Carls mere end talentfulde højre hånd Assad er. At Assad har været en helt uundværlig del i det efterforskningsarbejde, som afdelingen har stået for, har været åbenbart, men Assad har været lukket som en østers om sin fortid, og efter læsning af "Offer 2117" forstår man hvorfor.

Romanens handling starter på Cypern, hvor en gruppe bådflygtninge kommer i land på stranden Ayia Napa. En ældre kvinde bjerges i land druknet, men det viser sig, hun er blevet myrdet af en på båden. Den spanske journalist Joan er på stedet for at rapportere om flygtningene, han håber at kunne sparke gang i et løst journalistjob ved at finde ud af, hvem den døde, årets offer nummer 2117, var. Det er et foto af begivenheden og hans avisartikel, der sætter Assad og Afdeling Q på den anden ende, da Assad her bliver konfronteret med sin fortid.

Samtidigt er den unge Alexander i Danmark også optaget af offer nummer 2117. Han befinder sig i en forskruet psykisk tilstand, hvor han mikser computerspillet "Kill Sublimes" virtuelle verden med et ønske om at åbne danskernes øjne for bådflygtningenes umenneskelige situation. Undervejs informerer han Rosa og Gordon i Afdeling Q om sine planer.

Disse to spor, hvor der i dem begge står terror på programmet, udgør det dynamiske skelet i "Offer 2117", hvor Jussi Adler-Olsen atter viser, hvilken mesterlig krimiforfatter han er. I første del af romanen er der således ro på i hans indgående beskrivelse af, hvorfor Assad er blevet en kompetent, men traumatiseret person. Men langsomt skrues der op for handlingsforløbet, og både den spanske journalist, Alexander og Assad tvinges ud i begivenheder, de ikke selv er herrer over. At følge særligt Assads forvandling er oprivende læsning. - Jussi Adler-Olsen: "Offer 2117". 496 sider. 300 kroner. (Politikens Forlag) Udk. 14.06.2019 6 af 6 stjerner