Arbejdsiveren breder sig blandt danske seniorer

- Hvis man er nedslidt - fysisk eller psykisk - skal man selvfølgelig have mulighed for at trække sig tilbage, men jeg synes, det er en farlig og kompliceret vej at gå, hvis det alene skal ske på baggrund af en bestemt uddannelse eller antal år på arbejdsmarkedet, siger formand for Djøf Offentlig Sara Vergo med henvisning til pensionsudspillet fra S. Foto: Morten Pedersen