Arbejdsgivere om tidlig pension: S spiller hasard med landets fremtid

Fire meninger om tidlig pension

Hvis Socialdemokratiet skal gennemføre en reform efter valget, der sænker pensionsalderen for mennesker, der har været på arbejdsmarkedet i mange år, vil opgaven være at skabe et flertal i rød blok sammen med enten Radikale eller Dansk Folkeparti. Læs her hvordan partierne tager imod forslaget:Radikale. Sofie Carsten Nielsen, stedfortrædende politisk ordfører: - Jeg ser forslaget som en invitation til at tale sammen. Og kommer det til at handle om at målrette en indsats for at hjælpe dem, der bliver slidt ned, er vi med langt hen ad vejen. For os er det bare vigtigt, at vi ikke reelt kommer til at genindføre efterlønnen, fordi så vil vi ikke være i stand til at finansiere vores velfærd. Det kan godt ligne en ny efterløn, når man vil give en rettighed til tidlig pension. Men lad os se, om ikke vi kan få enderne til at mødes. Ideen om at nedslidte skal have hjælp, står vi sammen om.



Dansk Folkeparti. Bent Bøgsted, beskæftigelsesordfører: - Vi er enig med S i, at det er nødvendigt at se på bedre mulighed for at trække sig tilbage, når man er nedslidt. Det handler bare om hvordan. Og her er S meget ukonkret. Jeg forstår simpelthen ikke, hvad de vil og hvordan, selv om jeg forstår, at hensigten er god. Hvor nedslidt skal man være? Hvor mange år skal man have arbejdet? Jeg er 63 år og begyndte at arbejde som 16-årig. Med en grænse på 41-42 år kunne jeg have gået på folkepension som 57-58-årig. Det ville jeg meget gerne have betakket mig for. Dansk Folkeparti møder altid op til forhandlinger, og jeg tror da godt, at man vil kunne finde ud af at lave en løsning for nedslidte.



Alternativet. Torsten Gejl, beskæftigelsesordfører: - Jeg har hænderne oppe over hovedet. Det er et stærkt udspil. Stor ros til S. De taler om en model, der allerede fungerer i Tyskland, og som jeg har plæderet for længe. Princippet "først ind på arbejdsmarkedet, først ud" er indlysende rigtigt, og at det ikke skal være en gave, men en ret. I dag forventer vi, at mennesker skal slide sig fuldstændigt op, inden de kan komme ud af arbejdsmarkedet. Vi har alle retten til at nyde et ordentligt otium - vi skal ikke efterlade sundheden på arbejdsmarkedet. Det her handler om respekt for en god alderdom.



SF. Karsten Hønge, politisk ordfører: - Dette er et af de allervigtigste emner for os, og forslaget fra S ligner meget det, vi selv har fremlagt. Vi er glade for, at S nu adresserer noget, der bekymrer rigtigt mange mennesker. Og så viser det en tydelig forskel på centrum-venstre og højre. Regeringspartierne vil jo ikke løfte en finger for de nedslidte. Det vil kunne skabe noget gejst i den kommende valgkamp. En pensionsreform kan bare ikke stå alene - vi bliver også nødt til at investere massivt i et sikkert og sundt arbejdsliv og give langt bedre betingelser for videre- og voksenuddannelse, så folk lettere kan skifte spor, så vi bedre kan undgå nedslidning.