Apple: Derfor dropper vi Aabenraa

Apple har besluttet at satse fuldt ud på et datacenter i Viborg og dropper derfor selskabets planer om et datacenter i Aabenraa, lyder det fra IT-giganten.

Datacenter: Apple ønsker at satse fuldt ud på selskabets kommende datacenter i Viborg. Derfor dropper giganten nu planerne om et datacenter i Aabenraa. Sådan lyder forklaringen fra Apple, efter at selskabet tirsdag meddelte Aabenraa Kommune, at planerne om et sønderjyske datacenter lægges i graven. Apple bekræfter over for avisen Danmark, at selskabets 285 hektar grund i Aabenraa nu er sat til salg.

- Samtidig med at vi nærmer os færdiggørelsen af vores datacenter ved Viborg, har vi besluttet at fokusere på at udvide denne lokation i stedet for at bygge endnu et datacenter ved Aabenraa, skriver Apple i et skriftligt svar, hvor selskabet samtidig takker Aabenraa for det korte samarbejde.

- Vi er taknemmelige over den stærke opbakning, vi har mødt, både hos kommunen og i lokalmiljøet i Aabenraa. Som alle vores datacentre vil vores datacenter ved Viborg blive drevet af 100% vedvarende energi, som kommer fra to vedvarende energiprojekter vi etablerer i Danmark. Vi ser frem til fortsat at investere og udvikle vores forretning i Danmark.