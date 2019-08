AnnMari Max Hansen er tilbage på scenen efter 18 år: - Det er som at komme hjem

Efter 40 år i scenelyset, sagde skuespiller AnnMari Max Hansen farvel til teatrene i 2000. Men til september er hun tilbage i Det Ny Teaters "Spillemand på en tagryg", hvor hun spiller over for sin datters far: Tommy Kenter. - Jeg er selv lidt overrasket over, jeg sagde ja, siger hun.

Selv om der ikke dufter af savsmuld på Det Ny Teater, vækkede et besøg i teatersalen alligevel en gammel cirkushest. Sådan beskriver 70-årige AnnMari Max Hansen det selv, når hun prøver at forklare, hvorfor hun trods flere nej'er, til sidste sagde ja til at vende tilbage til den scene, hun forlod for 18 år siden. For altid, mente hun dengang.

- Det var simpelthen den gamle cirkushest, der sprællede. Det kom virkelig bag på mig. Og havde du spurgt mig for fire måneder siden, ville jeg have sagt, at jeg aldrig, aldrig kom tilbage til skuespillet. For jeg er så godt funderet og trives i mit liv, som det er. Jeg er stadig selv overrasket over, at jeg sagde ja, smiler AnnMari Max Hansen.

Det var et besøg på Det Ny Teater, der vakte cirkushesten til live. Teaterleder Niels-Bo Valbro inviterede hende på besøg på teateret for at se nogle sangprøver. Bagtanken var at overbevise hende om, at hun skulle spille Golde i "Spillemand på en tagryg". En rolle hun havde sagt nej til flere gange.

- Men jeg tænkte, at der kan vel ikke ske noget ved at drikke en kop kaffe. Jeg sad derinde et par timer sammen med instruktøren og så de unge mennesker, som kom ind på scenen og sang for fuld skrue. Det var meget inspirerende at se alle de unge skuespillere, og jeg kunne mærke, at det kriblede i mig, så jeg gik uopfordret op på scenen og sang "Over the Rainbow" (fra Troldmanden fra Oz, red.), fortæller hun.

Derefter spurgte instruktøren, om hun skulle være med i forestillingen, men AnnMari Max Hansen afslog. Hun skulle hjem igen.

Men på teateret, tog de ikke et nej for et nej, fortæller teaterchef Niels-Bo Valbro.

- Der var mange grunde til, at vi gerne ville have hende med. Den vigtigste var, at hun har den helt rigtige blanding af sødme og robusthed til at spille rollen, som vi gerne ville have det. Selv syntes hun ikke, at hun skulle spille teater mere, men det syntes vi. Og sådan endte det heldigvis også med at blive, siger han.

Og hans vedholdenhed endte med at overbevise hende.

- De blev ved med at lokke. De sendte manuskriptet, og det kom bag på mig, hvor lun og varm en historie, det var, da jeg læste det. Og så skubbede Tommy (Kenter, red.) lidt på. Det kunne da være sjovt, sagde han. Der gik nogle dage, hvor jeg var fast besluttet på, at jeg ikke skulle være med. Men de lokkede, og jeg var til at lokke, griner hun.

26. september 2019 gør AnnMari Max Hansen comeback som Golde i "Spillemand på en tagryg" efter snart tyve års fravær fra de danske teatre og film.

Hun debuterede allerede som 12-årig og er nærmest født ind i branchen, da hendes far, Max Hansen, var en kendt skuespiller og sanger, tekstforfatter og komponist. Men efter 40 år som skuespiller, valgte hun at forlade teaterverdenen i 2000.

- Det gjorde jeg, fordi jeg var mættet. Jeg følte, at jeg havde fået lov til at spille alle de skønneste roller. Men teateret havde fyldt hele mit liv. Det er en meget opslugende verden, og man tilbringer meget tid på teateret. Jeg havde brug for at opleve verden fra et andet perspektiv og blive en del af nogle andre miljøer. Men det var en lang beslutningsproces, for det var hele min identitet, jeg rykkede rundt med dengang, siger hun.

I de 18 år har hun arbejdet med projekter for Miljøministeriet, arbejdet med kommunikation og undervist flere steder.

- Det har været meget berigende. Jeg ville nødigt være de 18 år foruden. Jeg har fundet ud af, at der er en verden uden for teatrene, og jeg har bevæget mig i nye miljøer, mødt nye mennesker og læst bøger, jeg ellers aldrig ville have læst, siger AnnMari Max Hansen.

Men er hun nu tilbage på scenen for at blive?

- Det er meget svært at sige. Foreløbig er jeg meget overrasket over, at jeg er her overhovedet. Jeg er holdt op med at lægge planer for fremtiden, for det har vist sig, at mange andre faktorer, end dem jeg kan forudse, spiller ind. Jeg lader døren stå åben. Men jeg må sige, at det virker lidt som at komme hjem, siger hun.

I "Spillemand på en tagryg" skal AnnMari Max Hansen spille over for Tommy Kenter. I 70'erne dannede de to skuespillere par privat, og selv om det ikke holdt, har venskabet holdt i alle 44 år, siden deres datter blev født. Tommy Kenter har forresten bebudet, at rollen i "Spillemand på en tagryg" bliver hans sidste bærende rolle på de skrå brædder.