En teenagedreng forsvinder fra sine forældre, der ejer et svindelmistænkt auktionshus, på forbrændingsanstalten finder man liget af en yngre mand, en kvinde skubbes ud foran et tog. Der er masser af drama i fjerde bind af serien om opdagerparret Jeppe Kørner og Anette Werner.

Hos de efterladte forældre finder man et brev med citat fra "Dorian Greys billede" af Oscar Wilde: "Som den havde dræbt maleren, skulle den også dræbe hans værk og alt, hvad det stod for. Den ville dræbe fortiden, og når den var slået ihjel, så ville han være fri". En ledetråd? I så fald afledes man via krimiens mange faktuelle indslag og sidemotiver, som blandt andet fører os ind i Thorvaldsens liv, en forbrændingsanstalts daglige gøremål, retsmedicin samt finesser ved udstopning af dyr og fugle. Disse vidensladede afsnit er en af romanens styrker, og det forekommer modigt at benytte fagtermer som germofobi og taksidermi - men også kvalitativt befordrende - i en genre med et meget bredt publikum. Men så er der et paradoks.

Forfatterens lyst til at researche for at give sine bøger videnskulør - tydeligt også i hendes forrige roman "Glasvinge" - står i overraskende kontrast til forlagets forhåndsomtale, der føler sig kaldet til forklare begrebet "vådeskud", hvilket vel næsten er en hån mod alle, som har klaret de første par trin af pogeskolen. Forhåbentlig er det også forlagets forslag, at selve krimien skal følges op af et sæt pædagogiske spørgsmål, eksempelvis: "Hvordan ser fremtiden ud for Jeppe og Sara, og hvad kunne du tænke dig, skulle ske med dem? Er kærlighed stærkere end alt andet, også omstændighederne?"

Så, ja altså, hvis jeg må række hånden op, vil jeg sige, at man skulle stikke de der kæresteproblemer skråt op, for krimien her klarer sig flot uden alt fyldstoffet. Og de der spørgsmål, som næsten kunne kaldes vådeskud, altså, forfatteren har jo humoristisk sans, det ved jeg, for jeg er vendelbo, og hør lige her: ""Sminke?!" Hun rystede på hovedet. "Det kunne han simpelthen aldrig finde på. Han er jo fra Hjørring"".

ealist er hun også, når hun skriver: "Døden var kun fascinerende, når den ramte langt væk, ikke når den rykkede indenfor hoveddøren". Og vi er mange her i klassen, der har mistet en, vi holder af. Ja, vi er mange, som synes, at Katrine Engberg har skrevet en rigtig spændende krimi med en masse gode scener fra vores København, og jeg vil tro, at en eller anden anmelder er enig med mig. - Katrine Engberg: "Vådeskud". 339 sider. 299,95 kroner. (People'sPress) Udkommer 6. september 4 af 6 stjerner