Anja blev nægtet indrejse til USA - koster familien 57.000 kroner

ESTA står for "Electronic System for Travel Authorisation", som er en anden type indrejsetilladelse til USA end et egentligt visum.Statsborgere fra et såkaldt "Visa Waiver Program medlemsland", som Danmark er blandt, behøver ikke et visum for a rejse til USA. I stedet skal man modtage en godkendelse af ESTA-ansøgningen, som foregår online. Fra det øjeblik en ESTA'en godkendes, er den gyldig i to år eller indtil passets udløb. Inden for de to år kan man rejse til USA lige så mange gange, man ønsker. Det gælder dog for hvert besøg, at det ikke må overstige 90 dage. Men hvis den amerikanske grænsekontrol mistænker en rejsende for at anvende ESTA 'en til et andet formål end det at rejse, transit eller forretning, kan det ske, at man nægtes adgang til USA. Derfor er selv en gyldig ESTA ikke altid er en garanti for at få adgang til landet. Det kan også være nødvendigt at søge visum, hvis man blandt andet ikke har ren straffeattest eller tidligere er blevet nægtet indrejse i USA. Kilde: usaestaonline.com

Fik 10 års visum

- En uge før vi skulle betale anden rate af rejsen til i alt 118.000 kroner, søgte vi i fællesskab ESTA for at få tilladelse til at rejse ind i USA. Jeg tænkte ikke på noget tidspunkt, at det kunne være et problem. Jeg har været i USA otte gange siden 1996, hvor jeg blev sendt retur, og jeg har aldrig oplevet problemer siden. Fra 2002 til 2012 havde jeg ovenikøbet fået et 10 års visum og tog flere gange over til min søster, fortæller Anja Krabbe.

Den sammenbragte familie lod sig ikke slå ud over det elektroniske afslag, og parret kørte over til den amerikanske ambassade i København for at få et egentligt visum. En tur, den 43-årige vejlenser kender så godt.

- Det var et kæmpe chok, da jeg fik nej til ESTA'en. Alt blod forlod mit hoved, for jeg orkede det ikke igen. Men jeg var nødt til at tage over på ambassaden for at søge individuelt visum. Det har jeg prøvet flere gange før, for tilbage i 1996 jeg fik 10 års straf, hvor jeg ikke kunne søge ESTA, men skulle møde op på ambassaden hver gang for at stå skoleret og søge visum, fortæller Anja Krabbe.