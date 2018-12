Ambitionen er klar: I 2030 skal Danmark være hiv-frit

I Danmark er der stort set ingen, der længere udvikler aids, for behandlingen af hiv er i dag så effektiv, at man kan leve et godt og langt liv på trods af diagnosen. Men for direktør i Aids-fondet Andreas Æbelø er ambitionen klar: Danmark skal blive det første land i verden uden nye tilfælde af hiv, og her kan pillen PrEP blive en del af løsningen.

- Får man hiv i dag, er det stadig en alvorlig kronisk diagnose, men det er ikke den store trussel mod folkesundheden, som den var engang. Behandlingen er i dag så god, at virusmængden i blodet de facto kan blive umålelig. Man kan dyrke sex uden kondom, hvis man vil og har styr på det, man kan få børn, og man kan i virkeligheden leve et liv og have det samme fysiske helbred som alle andre.

I dag er en hiv-diagnose ikke længere en dødsdom, og der er stort set ingen i Danmark, der udvikler aids. Men det betyder ikke, at alt er godt, for vi skal stadig passe på os selv - og vores partnere. Det fortæller direktør i Aids-fondet Andreas Æbelø.

Interview : For 30 år siden var en hiv-diagnose mere eller mindre synonym med en dødsdom. Sundhedsstyrelsen og Danmarks Radio lavede oplysningskampagner, og landets største popstjerner gik sammen og sang "Den jeg elsker" for at få danskerne til at dyrke sikker sex.

World Aids Day - eller International aids-dag - er en international mærkedag.Dagen fylder 30 i år og ligger altid på 1. december.Over hele verden tager mennesker rødt tøj eller aids-sløjfen på for at markere støtte og solidaritet med hiv- og aids-smittede.På Gammeltorv i København bliver der hvert år 1. december tændt mindelys - ét for hver person, der er død af aids i Danmark.Det var to informationsmedarbejdere, James W. Bunn og Thomas Netter, der i august 1987 fik idéen til en international aids-dag. De arbejdede på det tidspunkt for "The Global Aids Programme" ved verdenssundhedsorganisationen i Geneve i Schweitz.

- Det satte sig simpelthen som et traume i befolkningen dengang i firserne, og det er enormt svært at aflære. Så jeg tror ikke, man kan undervurdere, hvor voldsomt det sætter sig, når man får den diagnose. Selv i dag. Vi ser mange udvikle hiv-relateret stress, fordi de får sådan en dyne af tanker, der lægger sig over deres liv, fortæller Andreas Æbelø.

Man regner med, at der i Danmark er et mørketal på cirka 600, der har hiv uden at vide det. Sygdommen er stadig forbundet med tabu og stigmatisering, og mange er simpelthen bange for at tage en hiv-test.

- Vi har kæmpet længe for at få indført PrEP til højrisikogrupper, for vi har set i udlandet, hvordan hiv-tallene daler markant. I de sidste ti år har antallet af nye hiv-tilfælde herhjemme været uændret, så det er på høje tid, at vi får taget slutspurten, siger Andreas Æbelø.

Torsdag skrev Danske Regioner i en pressemeddelelse, at hospitaler i fremtiden skal kunne tilbyde PrEP til personer i højrisikogrupper, og at regionerne i det nye år helt konkret vil kigge på implementering. Og det var en tidlig julegave for direktøren i Aids-fondet.

- Lidt populært sagt er det en p-pille mod hiv. Man har fundet ud af, at der nogle steder i hiv-medicinen er elementer, man kan bruge forebyggende og simpelthen modvirker, at hiv trænger ind og angriber ens immunforsvar. Får vi det implementeret rigtigt, og rammer vi de rigtige målgrupper, ser fremtiden lys ud, siger han.

Vi skal derfor blive bedre til at tale åbent om, at sex er notorisk forbundet med en risiko, mener Andreas Æbelø, og vi skal forebygge det med alle de virkemidler, vi har. Et middel, der virker, er PrEP (eller pre-exposure prophylactic), en pille der kan forebygge hiv.

Ingen hiv i 2030

Der er nemlig en klar ambition for Andreas Æbelø og Aids-fondet: Danmark skal være det første land i verden uden nye tilfælde af hiv.

- Danmark har alle forudsætningerne for at komme den virus til livs. Det er også et af de bedste steder i verden for behandling, og historisk er vi gået til bekæmpelsen af denne her epidemi åbent, fordomsfrit og med oplysningskampagner helt tilbage til firserne. Det er vores egen nationale omskrivning af FN's verdensmål om, at vi skal have stoppet aids-epidemien globalt inden 2030. Herhjemme har vi ingen aids-epidemi, så lad os være ambitiøse og lade Danmark blive det første land helt uden nye tilfælde af hiv inden 2030,slår Andreas Ænelø fast.

Men en ting er forebyggelse, noget andet er en kur. En kur, der helt kan kurere aids.

Finder vi nogensinde kuren?

- Ja, det synes jeg, vi må tro på. Det er vanvittig vigtigt, at vi bliver ved med at investere i forskning, og hiv-forskning er ekstremt kompliceret, fordi det er en ekstremt kompliceret virus. Vi har den ultimative sejr til gode, men der er alle indikationer på, at det bør være muligt, slutter Andreas Æbelø.