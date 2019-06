Alternativet vandt valgkampen - men ikke vælgerne

Valg: Alternativet har om nogen sat klimaet og naturen på den politiske dagsorden. Det fik en del af de andre partier til at følge trop med betydelige klimapolitiske udspil i valgkampen. Det blev disse andre partier belønnet for af vælgerne, mens Alternativet selv fik et ringere valg end sidst.

I store træk flyttede vælgerne 11 mandater fra den gamle klimamodstæbende regering og dens støtteparti over til den mere klimabevidste opposition. Socialdemokraterne, som heller ikke helt har formået at få partisystemet til at tænke i klimabaner, holdt lige akkurat skansen, og det er nu op til de klimaprogressive partier at holde Socialdemokraterne fast på, at vælgerne faktisk har forventninger om reelle forandringer på klimaområdet.

En klog statsminister - og sådan en kan Mette Frederiksen godt vise sig at blive - vil lytte meget til kravene fra de partier, der naturligt vil støtte en socialdemokratisk mindretalsregering. Hun har lovet at holde fast i "kernen af den hidtidige udlændingepolitik". Det forhindrer hende ikke i at skære en god luns af den tidligere regerings udlændingelagkage og få rettet op på en lang række af de helt urimelige forhold, der i de seneste år har tilsværtet Danmarks omdømme i udlandet og skabt fattigdom og umenneskelige forhold for mange sagesløse mennesker. En klog statsminister vil samtidig indse, at de klimabenægtere, der afholdt den tidligere regering fra at føre en ansvarlig klimapolitik, blev straffet af vælgerne.

De partier, der i foråret lavede et trafikforlig, der var sort som nylagt asfalt, fik en klar lussing af vælgerne. Det kan tolkes som en besked om at glemme alt om nye overflødige motorveje og løsthængende jernbaner til Legoland.