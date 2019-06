Alle stemmer er talt op: Her er resultatet af folketingsvalget 2019

Alle stemmerne er nu talt op efter Folketingsvalget den 5. juni 2019. Resultatet blev en stor fremgang til rød blok, en lussing til DF og Liberal Alliance, mens Nye Borgerlige er nyt parti på tinge.

Stram Kurs og Kristendemokraterne var tæt på at nå to procent af stemmerne, men kommer ikke ind denne gang.

Lars Løkke Rasmussen så sit parti Venstre gå stærkt frem, men med en svagere blå blok var forventningen, at han ville opgive at danne regering. Men i sin takketale til Venstres valgfest lød det, at Lars Løkke Rasmussen fortsat vil forsøge at lave regering, men nu hen over den politiske midte.

- Vi står her i aften med den største mandatmæssige fremgang noget parti har, men alligevel med en bittersød smag i munden, for de blå partier står samlet set svagere.

- Venstre vil anbefale, at der dannes en regering under min fortsatte ledelse med en ambition om at danne bro over midten i dansk politik, sagde han.

Den retning vil Mette Frederiksen (S) dog ikke og med 91 mandater bag sig samt fem mandater hos Alternativet, står hun i en stærk position til at blive Danmarks næste statsminister.

- Vi går efter at danne en ren socialdemokratisk regering, lød det fra talerstolen lidt efter midnat.

Den samlede valgdeltagelse til folketingsvalget ender på 84,5 procent. Ved valget for fire år siden lå deltagelsen på 85,8 procent.

Se stemme- og mandatfordelingen herunder: