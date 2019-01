Allan er slidt ned: Med stok på arbejde frem mod efterlønnen

På de dårlige dage bruger Allan Kim Jensen stok, når han skal ud af traktoren. Arbejdet som anlægsgartner er smertefuldt, og den 60-årige nedslidte arbejder skal knokle tre et halvt år frem til efterlønnen.

Allan Kim Jensen masserer højre skulder. Normalt plejer han at sove de første par timer efter fyraften. Gartneren har ondt i skulderen. - Det er helt normalt, og det har været en af de gode dage, forklarer Allan Kim Jensen. Den store mand i blå arbejdsskjorte er 60 år, han blev udlært som anlægsgartner i 1978 og har gennem næsten fire årtier arbejdet som gartner i Aarhus Kommune. Kroppen er slidt ned, og Allan Kim Jensen har tre et halvt år tilbage til efterlønnen, selv om han håber at arbejde længst muligt frem til sin pension.

Arbejdet med at dreje ting i træ holder gang i Allan Kim Jensens hænder og arme. Stilstand er det værste, for så bliver smerterne blot værre.Foto: Axel Schütt

En time i frokoststuen Han elsker sit arbejde og møder hver dag klokken seks i frokoststuen på stillepladsen i Lystrup for at drikke kaffe og sludre med kollegerne i en times tid frem til klokken syv, hvor gartnerne kører hver til sit efter dagens opgaver. Denne torsdag hejste Allan Kim Jensen robotplæneklipperen ned fra ladet af sin varevogn i Malling og klippede græsset omkring en gravhøj. - Det tog seks en halv time, det er en stor gravhøj, en af de største. Jeg har det godt med at køre rundt fra det ene til det andet. Jeg har friheden og tiden til det. De dårlige dage må jeg sætte tempoet lidt ned, når jeg er dårligt gående, siger Allan Kim Jensen.

Allan Kim Jensen har taget et par vildkatte til sig, og misserne løber nu ind og ud af huset. Foto: Axel Schütt

Få sygedage Allan Kim Jensen har en såkaldt paragraf 56-aftale med sin arbejdsgiver Aarhus Kommune efter tre arbejdsskader, som giver ham mere end 10 sygedage om året. Allan Kim Jensen forsøger at holde sig nede på 11-13 sygedage, så stokken er ofte i brug de første par timer af arbejdsdagen, indtil smerterne er dæmpet, og musklerne og led er i gang. - Når det er helt galt, går jeg med stok. Så bliver de sure og vil sende mig hjem. De vil ikke altid være det bekendt. De vil sgu ikke se én, som hopper ud af traktoren med en stok. Men når smerterne er størst, handler det om at komme i gang. Og jeg kan komme i gang, men går langsomt og skal holde øje med ujævnheder - ellers vælter jeg lige så lang, jeg er, siger Allan Kim Jensen.

Faldt på sort is Gartneren har løftet tonsvis af fliser og kantsten gennem årene, men tre ulykker gjorde ham til flittig gæst på operationsstuerne. Den første arbejdsulykke skete for 12 år siden, da Allan Kim Jensen steg ud af traktoren på sort is og faldt. En menisken røg i venstre knæ. To operationer og tre måneder senere var han tilbage på arbejde. Anden ulykke skete året efter, da Allan Kim Jensen og kollegerne var på vej ned ad en trappe fra en frokoststue. Ingen ved helt, hvad der skete. Men Allan Kim Jensen faldt og knuste armen. - Kollegerne gik bag mig, og de kan stadig høre den knasende lyd, da jeg snublede. Og så kom jeg ikke mere på arbejde dén dag. Så kørte lavinen igen med to operationer. Tredje ulykke skete med en motorsav i et buskads, hvor Allan Kim Jensen formentlig faldt og fik armen vredet rundt af saven. Arret på den kraftige underarm strækker sig fra håndleddet op til albuen. Overlægen var nødt til at spalte en muskel for at lette trykket. - Overlægen fortalte, at det var sådan et stykke fra, at armen blev sat af, husker Allan Kim Jensen og holder et par fingre frem med en centimeters mellemrum. I dag svulmer hans højre hånd med jævne mellemrum op til dobbelt størrelse. - De var ikke sikre på, at jeg fik en arm, jeg kunne bruge. Det går, men så heller ikke mere. Mine chefer gør, hvad de kan, og så gør jeg det, jeg kan. Og måske lidt mere, end jeg burde. Men jeg er da i arbejde, konstaterer Allan Kim Jensen.

Allan Kim Jensens højre hånd svulmer undertiden op til dobbelt størrelse, en følge af en arbejdsskade. Kroppen er slidt af mere end 40 års arbejde, men smerterne bliver værre ved stilstand. Han hygger sig med at dreje træ i sit hobbyværksted, men må sove et par timer hver eftermiddag. Foto: Axel Schütt

Smerter døgnet rundt Hver eftermiddag sover han et par timer i sengen eller i en stol i hjemmet i Grundfør lidt nord for Aarhus. Hans kone gør rent på en efterskole, og de to børn - Søren på 35 år og Karen på 39 - er for længst flyttet hjemmefra. - Jeg får ikke lavet det store herhjemme. Jeg er øm i kroppen døgnet rundt, og det bliver værre, hvis jeg ikke bevæger mig. Jeg passer misserne, haven og dyrker lidt trædrejning i et par timer, og så er det slut. Jeg skal op og ned ad trapperne herhjemme, og kroppen kan ikke kapere at sidde stille i en ferie. Allan Kim Jensen er født på Stevns, hans far arbejdede på forskellige herregårde på Sjælland, og som 16-årig flyttede knægten til Hinnerup nord for Aarhus for at komme i lære som anlægsgartner. Som barn elskede han fliser, planter og sten - og det gør han også i dag. - Jeg kunne godt lide at lægge fliser, men det er slut. I dag har han kun et råd til unge med samme drøm: - Hold jer væk. I bliver slidt ned. En anlægsgartner er færdig, når han er 40 år. Meget få holder længere. - Men i dag har man løftegrej og andet hjælpeudstyr, så hvorfor ikke? - Ja, men arbejdet slider stadig. Priserne bliver trykket, og en anlægsgartner holder 20 år. En kantsten vejer omkring 100 kilo, en flise 45 kilo, men man tænker ikke over det. Der er løftegrej, men folk vil ikke bruge det, og du kan sætte flere løbende meter i hånden end med maskine. Den begrundelse hører du gang på gang. Man glemmer, at man bliver slidt ned, og jeg skal ikke være hellig. Jeg har lavet de samme numre med slumpakkorder og aftaler om at gå før tiden. Man er yngre, kan det hele og får måske lidt ondt ved at løfte. Men skavankerne kommer senere, og efter arbejdsulykker belaster man resten af kroppen.

Nej til arbejdsprøvning Allan Kim Jensen går usikkert på benene, og han frygter ligesom sin arbejdsgiver den næste arbejdsulykke. Han har været sygemeldt tre måneder ved hver af de første tre operationer og fire efter den sidste, så Favrskov Kommune, hvor han bor, ville sende ham ud i arbejdsprøvning for at spare sygedagpenge. Men Allan Kim Jensen er tjenestemand, og Aarhus Kommune fik forklaret reglerne for bopælskommunen. - De ville gerne have mig over i fleksjob, men så ryger min tjenestemandsstilling, og i sidste ende handler det om penge. Jeg skal ikke sætte penge til. - Men det har en omkostning med smerterne? - Ja, men jeg elsker at komme af sted, lave noget og være sammen med kollegerne. Jeg har det godt med at sidde i en almindelig, dødkedelig frokoststue, få min kaffe og hilse på dem, der kommer ind. Allan Kim Jensen er styret uden om den arbejdsprøvning, som Favrskov Kommune gerne ville have ham i. Han har set både yngre og ældre kolleger blive sendt ud i forløb, hvor de skulle prøve forskelligt arbejde. - Det er at tage pis på folk. De er nedslidte og har dokumenterede arbejdsskader med lægeerklæringer. Vi er slidt ned, og jeg gider ikke være til grin. Det er spild af ressourcer, du bliver set ned på, og det er uværdigt, siger Allan Kim Jensen.

Allan Kim Jensen går med stok på arbejdet som anlægsgartner i Aarhus Kommune - i hvert fald har smerterne fra hans arbejdsskader er værst.Foto: Axel Schütt

Mennesker glemt i reformerne Allan Kim Jensen har et større batteri af piller mod smerterne. Han får de stærkeste tre gange i døgnet, og det smadrer maven, så han skal have medicin mod mavesår. - Jeg havde håbet at blive så længe som muligt til pensioneringen, men jeg tvivler efterhånden. Jeg er nødt til at blive til 63,5 år, men tager et år af gangen, og efterlønnen kan blive udvejen. Arbejderen er kritisk over for de røde og blå partier, der har gennemført reformer, så arbejdsmarkedet og det sociale sikkerhedsnet er hullet som en si. - Reformerne er ikke i orden. Overhovedet ikke. Man har glemt menneskene, os ude i marken, og tænker kun på penge.

Fagbevægelse har svigtet Fagbevægelsen har Allan Kim Jensen ikke mange gode ord til overs for. Fagbevægelsen har ikke brugt dens mange kræfter til at presse politikerne. - Fagbevægelsen er usynlig med for mange akademikere i stabene, hvis jeg skal være grov. Den ville vågne op, hvis de vidste, hvad der sker ude i erhvervslivet. Allan Kim Jensen stoler ikke længere på politikerne. Mette Frederiksen ser han som en fejltagelse som formand for Socialdemokratiet, og hverken det eller SF vil han kalde et arbejderparti. Dansk Folkeparti tror han ikke på. Men Enhedslisten? - Nej, så holder vi ... Hvem er den sidste politiker, du har stolet på? - Anker Jørgensen, hvis jeg skal være helt ærlig. Han stod ved sit ord og virkede som en, der vidste, hvad han havde med at gøre, siger Allan Kim Jensen. Han gnubber skulderen igen. - Normalt ville jeg sidde og sove, det er ingen hemmelighed. Gartneren rejser sig, står stille i nogle lange sekunder for at finde balancen og følger med langsomme skridt sin gæst mod hoveddøren. Et overset dørtrin kan sende ham mod jorden, og den næste arbejdsulykke er tæt på. - Faren hænger over mig hele tiden. Det er også sikkerheden, min arbejdsgiver er bange for. Men når man er stædig, så er man stædig.