Allan Olsen på afveje: - Man kan blive intimideret af det optimale

- Vi lever i en kultur, hvor det er en kvalitet i sig selv, at alting bliver større og mere. Men det er jeg ikke sikker på er rigtigt, siger Allan Olsen. Han er aktuel med en turné rundt i landets forsamlingshuse. Reglen har været, at han kun skal spille steder, hvor han aldrig tidligere har sat sine ben.

Allan Olsen, du er på vej ud til 49 forsamlingshuse. Hvad er det med dig og forsamlingshuse?

- Jeg har været så privilegeret, at jeg i mange år har kunnet spille på det, der hedder de større og finere steder: Teatersale, koncertsale, festivaler. Vores land er indrettet på den måde, at der er fire storbyer og 20-25 byer, man kan kalde mindre eller mellemstore byer. Cirka halvdelen af befolkningen bor på den måde, og resten bor i mindre flækker og landsbyer. Dérude er forsamlingshusene - der er faktisk mere end 1000 af dem i Danmark, og vi ser dem tit, når vi kommer kørende, men vi er aldrig derude at spille. Så nu synes vi, at det kunne være sjovt at prøve.

- Jeg har aldrig været et menneske, der holder af at være i store forsamlinger. Jeg kan bedst lide at være i mindre sammenhænge, også privat. Jeg kunne aldrig finde på at og høre nogen spille på en scene langt væk, hvor der eneste, man kan se, er en fladskærm. Så vil jeg hellere se fjernsyn - det er jo det samme.

- Massekulturen bliver også meget todimensionel set fra scenen. Det er bare en stor mængde, du står foran. Det kan godt være, at du kan hidse dem op til en eller anden form for begejstring og få dem til at stå med armene i vejret og mobilerne i luften, men det kollektive hysteri har aldrig interesseret mig. Hvis man kan have impact, som det hedder nu til dags, på færre og mindre samlinger af individer, synes jeg, det er meget mere spændende.

Hvad har du af forventninger til at spille på mindre og mere intime steder, end du er vant til?

- Man kan sige, at det jeg laver, egner sig rigtigt godt til de mindre steder. Alle billetterne kan være solgt til nogen, som gider køre 30 kilometer fra en større by, men det er selvfølgelig et romantisk håb, at de er solgt til lokale. Infrastrukturen og bevægeligheden i Danmark er ikke længere sådan, at folk lever isoleret ude i Katterød og aldrig kommer ind til byen, men alligevel tror jeg, at der lige under overfladen ligger en anden kultur end i byerne. Det er ikke noget med at komme hinanden ved, men det er en anden samværsform, tror jeg.

- Du er nødt til at relatere til, at du bliver set på og betragtet i en langt mere intens grad i et mindre samfund end i et stort, og det kan både være en fordel og en ulempe. Men jeg har altid været fascineret af de der udsteder, de mennesker, der bor der, og de tildragelser, der er omkring dem.

Hvad er en god aften for dig, når du er ude at spille?

- Der er nogle praktiske, logistiske og tekniske forhold, som faktisk er meget vigtige. Lys, lyd og lokalets indretning. Et sted kan simpelthen lyde godt. Nogle steder har man også en arrangør, som har arrangeret musik det samme sted i 20-30 år og skabt en stemning omkring det publikum, der kommer, som er befordrende for det, jeg laver.

- Det er de ydre rammer, og når de er på plads, er det en god aften, når det lykkes at få en kommunikation i gang mellem salen og scenen. Ikke at man står og sludrer med publikum undervejs, men man kan mærke en koncentration, deltagelse, vilje og glæde over det, man sender ud, som kommer tilbage.

- Så har man altså den totale tilstand af glæde i nogle timer sammen, og lige præcis der viser menneskeheden så den bedste side af sig selv. Kan man tage lidt af det med sig ud bagefter - både den på scenen og dem, der har overværet seancen - synes jeg ikke, at det er spildt.

Hvornår har du sidst haft sådan en aften?

- Jeg tør godt sige, at jeg i de senere år har haft det meget tit, fordi vi lærer noget hele tiden. Jeg er også privilegeret nok til, at jeg kan vælge fra og til. Der er steder, hvor jeg på forhånd ved, at det sgu aldrig kan blive andet end fedt. Det er faktisk de aftener, hvor man skal tage sig mest sammen, for hvis man forsøger at køre på den sikkerhed, risikerer man, at det staller, som en flyver gør, når den kommer til at stige for lodret. Så ryger den på røven.

- Et godt eksempel er Gamle Scene på det Kongelige Teater. De mennesker, der har bygget det, har virkelig tænkt i lyd og udsyn, og man er i ærefrygtindgydende, historiske omgivelser. Man risikerer at blive intimideret af alt det optimale, så det, man laver, bliver uafslappet. Der er ikke noget, der spiller imod.

- De første mange år i branchen stod jeg og spillede på værtshuse med alting flyvende om ørerne. Jeg blev nærmest opdraget med, at der altid var et eller andet, der var totalt i modstand med det, man forsøgte at gøre. Når alt det er væk, er det som gravhunden, der indhenter benzinbilen efter at have gøet af den i mange år: Hvad vil den egentlig gøre, når den endelig står ved baghjulet?

Tænker du også på turen ud til de små forsamlingshuse som en tilbagevenden til dengang med de brune værtshuse - selv om der nok ikke flyver så mange ting gennem luften?

- Jeg håber, det bliver lidt mere civiliseret, men den roots-kultur, som min musik kommer fra, hører mere hjemme på den slags steder end i Tivolis koncertsal eller en sportshal. Det er også sjovt at prøve noget andet og holde sig i gang. Her i mit sene efterår i karrieren kan jeg godt lide at forfølge nogle idéer, som man normalt i denne her branche ville slå til side.

- Man skal huske, at showbusiness, i hvert fald rockdelen, er utroligt konservativ, selv om man skulle tro, at det var der, hele opbruddet lå. Det er altid bas, guitar og trommer; sange, der varer tre et halvt minut for at passe til radiofladen, og næsten altid tekster, der handler om heteroseksuel kærlighed mellem ham og hende - så længe man må det.

- Hele vejen igennem en karriere forsøger man at gøre tingene større og mere succesfulde, men når man har spillet alle de store steder og kommer tilbage hvert andet år, er det ikke i sig selv en udvikling, og jeg synes, at det allervigtigste er at være i udvikling. Ellers skal man bare holde op. En anden vigtig ting er, at der ikke er noget pladesalg længere. Vi står på ryggen af hinanden for at komme på scenen og tjene vores udkomme der.

- Der er ikke mere end 25 byer, som har et koncertsted med et omfang til, at man kan sige, at det er en stor koncert, og når du har været på turné rundt på de steder, er du nødt til at vente et år eller to, før du kommer igen. I mellemtiden må man få nogle andre idéer, og det er faktisk kun sundt.

2019 byder ikke kun på turnéen. Tidligere i år udgav du din anden erindringsbog, "Laksetrappen", som fik virkelig fine anmeldelser. Hvad betyder det at få anerkendelse for den del af din skrivning?

- Det betyder sgu enormt meget. Jeg har ikke haft et godt forhold til anmeldere, men de har heller ikke haft et godt forhold til det, jeg har lavet. Så er man enten tvunget til at holde sig helt fra at læse anmeldelserne eller at læse dem og sige, at man er ligeglad - men det er man aldrig. Når man producerer eller skaber noget og sender det ud, ved man aldrig, hvordan det modtages. Ud over måske et kernepublikum er navngivne anmeldere de eneste, man ved, sidder og hudfletter det. Man må også formode, at de har en vis professionel indsigt, så det er aldrig ligegyldigt. Jeg har ikke tidligere bidt skeer med litteraturanmeldere, så mente de overhovedet, at jeg kunne skrive? Det gjorde de heldigvis.

- I mit tilfælde er det at skrive prosa en fætter til at skrive sange. Min sangskrivning er meget episk og narrativ, og jeg forsøger at skrive prosa med en poetisk-lyrisk tone, som ligger op ad sangskrivningen. Forskellen ligger i det arbejdsmæssige. Du kan skrive 20 sider prosa på en dag, selv om det måske kun er de tre, der kan bruges. Jeg kommer fra en arbejderkultur, hvor man bestiller noget. Man skal have noget fra hånden, og man kan se en stak papirer, der trods alt vokser. Derimod har jeg sange, jeg har påbegyndt for 20 år siden, som nok aldrig bliver færdige.

Hvorfor bliver du ved med at skrive på sang, som aldrig bliver færdige?

- Det er umuligt at svare på, for det er umuligt at svare på, hvor sangene kommer fra. Jeg vil gerne have, at sangene bliver skrevet og kan rejse og leve med mig mange år frem. Når jeg får fat i hjørnet af noget, som, jeg kan se, kan blive fedt, ved jeg, at der er et eller andet, men jeg har ikke forstand på, hvordan man driver det frem. Det har jeg og alle andre forsøgt til hudløshed.

- Man kan vælge at sætte sig klokken 7 om morgenen og skrive til klokken 16 hver dag, men det kommer der ikke mere brugbart ud af, end hvis man i andre perioder vælger at sige, at det kommer, når det kommer. Man kan også komme til at lave noget, der er så stærkt i de første fire linjer, så det i og for sig tager pusten fra muligheden for, at der kan findes andet.

- Det første, der kommer til én, er en vildhest, som skal tæmmes. Så skal det vise sig, om der er mere på ryggen af den, og det eneste, der kommer ud af at jage det, er, at man jager det længere væk.