Alkoholpolitik på landets gymnasier: Man kan også more sig uden alkohol

Alkoholpolitik: Med skiftet fra folkeskole til ungdomsuddannelse følger en stigning i unges alkoholforbrug. Ifølge en undersøgelse foretaget af Megafon for Sundhedsstyrelsen i september 2018 har 96 procent af landets gymnasier indført en alkoholpolitik eller et kodeks om alkohol på skolen.

Et af de gymnasier, der har valgt at indføre et kodeks for alkohol, er Sct. Knuds Gymnasium i Odense. I 2017 valgte rektor Susan Mose sammen med rektor for Nordfyns Gymnasium Kurt René Eriksen at tage initiativ til en fælles alkoholpolitik, som alle fynske STX-gymnasier siden har tilsluttet sig.

- Vi har valgt at lave et fælles kodeks, så vi ikke bliver spillet ud mod hinanden som gymnasier. Hvis man på det ene gymnasium må drikke alt det, man vil, og man på det andet gymnasium kun får serveret en enkelt øl eller to, kan der være en tendens til, at de unge vælger det første gymnasium. Derfor har vi valgt at lave et fælles kodeks, der signalerer, at man også kan more sig uden en masse alkohol, fortæller Susan Mose.