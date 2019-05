Alex og Vera klar med forslag til politikerne: Hjælp os med at blive klimavenlige

1 Sænk afgift på elbiler og udvid flekstrafik

- Det ville være en god idé at sænke afgifterne på elbiler eller på anden måde tvinge danskerne over på andet brændstof end benzin og diesel, som man roligt kan hæve prisen på. Der bør også stilles standardiserede krav til bilernes energiforbrug over for bilproducenter.

- Hvis flekstrafikordningen blev udvidet, og man eksempelvis kunne bestille en bil inden for en halv time, ville vi kunne nøjes med en bil. Vi ville ikke have noget imod, at prisen steg.