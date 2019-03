Ældre og udlændinge driver velfærden i Danmark

- Dansk Industri gerne bidrage til, at diskussionen i valgkampen ikke kun handler om, hvad vi gerne vi bruge pengene på - sundhedsbehandling, ældrepleje, forskning og lavere skatter - men også, hvordan vi tjener de penge, vi kan bruge. Vi skal have et stærkt erhvervsliv og en stærk erhvervspolitik, for det hænger sammen med et stærkt velfærdssamfund, argumenterer Kim Graugaard.

Medarbejdere over 60 år og udenlandske medarbejdere har drevet væksten i Danmark de seneste fem år, og politikerne sætter velfærden over styr, hvis de sender raske ældre på pension og begrænser virksomhedernes mulighed for at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark.

De private virksomheder i Aabenraa Kommune tæller 16.700 lokale fuldtidsjob, og virksomhederne skaber ifølge Dansk Industris analyse sammen med deres medarbejdere skatteindtægter for fem milliarder kroner til Danmarks velfærd. Det beløb kan man ifølge analysen undervise 20.500 elever i folkeskolen for, have 3.000 social- og sundhedsmedarbejdere og 1.500 politibetjente ansat og bygge 16 kilometer motorvej hvert år.

- Vi vil ikke hænge bestemte partier til tørre eller fremhæve nogle som engle. Vi er enige i at komme de reelt nedslidte til undsætning, men vi er bekymrede over diskussionen om tidligere pension. Vi går ikke ud for at angribe eller rose bestemte politiske partier, og det er klart, at vores bekymring om pension har adresse til Socialdemokratiet, som har stillet forslaget, forklarer Kim Graugaard.

Socialdemokratiet har sat diskussionen om nedslidtes ret til en værdig exit fra arbejdsmarkedet på dagsordenen, og Dansk Industri bakker op om tilbagetrækning for medarbejdere, som er så nedslidte, at de ikke længere kan gå på arbejde. Men Kim Graugaard advarer kraftigt mod at indføre en generel rettighed til tidlig pension, som ikke er målrettet de nedslidte.

- Jo flere medarbejdere vi kan ansætte, jo flere kroner i kasseapparatet til investeringer i velfærd eller til lavere skatter. Men virksomheder over hele landet risikerer at løbe tør for brændstof, siger Kim Graugaard.

- Ingen revolution

DI har beregnet, hvor mange milliarder kroner virksomhederne bidrager med i hver enkelt dansk kommune og gjort det op i antal sygeplejersker, politifolk og andre offentlige ansatte. Udbuddet af arbejdskraft er forudsætningen for at kunne betale deres løn, og en tilbagetrækning af ældre fra arbejdsmarkedet vil koste hænder og hoveder i virksomhederne.

- Væksten i beskæftigelsen over de seneste fem år - og dermed også væksten i skatteindtægterne - er i høj grad leveret af ældre medarbejdere over 60 år, som bliver på arbejdsmarkedet. Derfor er det skidt, hvis raske ældre medarbejdere går tidligere på pension. Så får vi færre kroner i kassen og mindre velfærd, konstaterer Kim Graugaard.

Den anden store udfordring er ifølge Dansk Industri at bevare og øge antallet af udenlandske medarbejdere. Øget adgang til arbejdskraft også fra lande uden for EU er forudsætningen for mere velfærd. Kim Graugaard og Dansk Industri håber, at Folketinget vil gøre det nemmere for virksomhederne at ansætte medarbejdere. Et lovforslag er i øjeblikket på vej til Folketinget. Det kan fjerne nogle af de bureaukratiske benspænd, som virksomhederne møder, når de ansætter udenlandske medarbejdere. DI håber, at Folketinget vil vedtage forslaget hurtigst muligt - og gå videre ad den vej efter et valg.

- Vi håber, at Folketinget når at vedtage forslaget inden valget, så virksomhederne får lettere ved at ansætte udenlandske medarbejdere. Det er ikke nogen revolution i sig selv, men det vil være et vigtigt skridt til at gøre det nemmere at trække dygtige udlændinge hertil. Det har både virksomhederne og dansk økonomi brug for, siger Kim Graugaard.