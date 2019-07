Ægtepar fanget i bille-befængt lejlighed: - Det kribler og kravler alle vegne

Hvad der skulle starte som et nemt og kort lejemål for Dorthe Kaus og hendes mand er blevet til et uoverskueligt inferno af små, sorte generende brødbiller, der flyver gennem luften i den 101 kvadratmeter store lejlighed i Niels Juels Gade i Esbjerg. Parret solgte i foråret deres hus, og overdragelsen var ganske kort, derfor stod de med kort betænkningstid, da de skulle sige ja til lejligheden.

I Niels Juels Gade i Esbjerg sidder Dorthe Kaus mellem plastindpakkede møbler og uudpakkede flyttekasser.

Man skulle tro, at hun og manden Palle lige er flyttet ind, men sandheden er dog en anden. De bøvler nemlig med brødbiller i sådan en grad, at de ikke har lyst til at pakke deres møbler ud, så de små sorte biller kan lægge æg i dem.

- Da vi så lejligheden første gang, fremstod den ren og fin, men anden gang jeg var nede i lejligheden for at lave en fejl og mangelliste, ligger jeg mærke til nogle små dyr i vindueskarmen. Jeg spørger ind til dem, og får at vide, at det bare er bananfluer, men allerede få dage efter overtagelsen blev det tydeligt for mig, at det ikke var sandt, fortæller Dorthe Kaus.

Hun kontaktede efterfølgende ejendomsselskabet Aunbøl, der står for udlejningen af lejligheden og derfor også har ansvaret for vedligeholdelsen, for at få gjort noget ved problemet, men på trods af utallige telefonopkald, mails og besøg får Dorthe Kaus først besøg af skadedyrsbekæmpelsen godt halvanden måned senere. Og det var ikke meget skadedyrsbekæmpelsen kunne hjælpe, fortæller Dorthe Kaus.

- De her brødbiller kommer højest sandsynligt fra kælderen, som er et stort rod, og der vil skadedyrsbekæmpelsen ikke sprøjte, før der er blevet ryddet op. Og da ingen ved, hvad der gemmer sig i alt det rod, så skal der altså professionelle til at klare det, siger hun.

Men ifølge Dorthe Kaus vil Aunbøl ikke hjælpe til med at få fjernet rodet i kælderen.

- De mener ikke, at de skal stå for oprydningen i kælderen og derfor er det hele gået i stå.