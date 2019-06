Åh nej, ikke igen: 540 tyske vejarbejder i ferietrafikken

Ferietrafikken i Europa kommer med stor sandsynlighed til at byde på timelange køer, blandt andet på grund af 540 vejarbejder i Tyskland. FDM råder til, at man tager sine forholdsregler.

- Der er overordentlig stor risiko for at ende i kø. Når der er mest trafik, er risikoen selvfølgelig størst. Men man skal være overordentlig heldig, hvis man helt kan undgå en eller anden form for kø.

Vejarbejderne fordeler sig over hele Tyskland, og det kan blive svært at navigere udenom, advarer FDM. Også på de populære veje, som danskerne ofte kører ad, er der flere vejarbejder. Det gælder blandt andet Autobahn A7 (Flensburg-Ulm), A9 (Berlin-München), omkring München og mod Salzburg i Østrig.

Undgå lørdage og storbyer

Ifølge FDM vil både de mange vejarbejder og ferietrafikken generelt betyde et stort pres på vejnettet i Tyskland og dele af Europa.

De råder derfor til, at man tager sine forholdsregler. Blandt andet kan det være en god idé, hvis man vælger at køre om natten. Samtidig frarådes det at køre i eller omkring de store byer som Hamborg og Berlin i myldretiden.

Lørdage i juli og starten af august ventes at blive dagene med mest trafik og dermed størst risiko for kø, fordi lørdag er skiftedag på mange feriedestinationer. Derfor foreslås det også, at man særligt forsøger at undgå de store ruter disse dage. Det gælder både i Tyskland, men for eksempel også E45 over Brennerpasset mellem Østrig og Italien og Karawankentunnellen mellem Østrig og Slovenien. Ifølge FDM kører mange ad denne vej til Kroatien.

Ifølge Dennis Lange er der statistisk set størst sandsynlighed for, at det bedst kan betale sig at køre midt på ugen.

- Jo mere midt på ugen, desto bedre. Lørdag er som skiftedag værst, men ofte er der også øget trafikmængde fredag og søndag. Typisk er det nemmest tirsdag og onsdag, men selv her er der ingen garanti. Der kan altid ske uheld. Men statistisk set er der mindst risiko for kø de dage, siger han.