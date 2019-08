Åbent brev til PostNord Danmark: Når PostNord lyver og gør som det passer dem

Læserbrev: Normalt starter man et brev med "Kære ..." men det kan jeg ikke, da der ikke er noget kært over denne modtager. Jeg har igennem længere tid klaget over leveringer af pakker på min adresse.

Leveringer som jeg betaler ekstra for, og som derfor burde leve op til almindeligt reglement.

Men nej, igen og igen har jeg klaget. Igen og igen er jeg udsat for jeres smalltalk og igen og igen er jeg udsat for, at I ikke får tjekket op på jeres service - samt jeres medarbejdere.

Sågar et sagsanlæg har jeg gjort jer opmærksom på, da det jo ikke kan være rigtigt, at posten blot smider - og ja, i ordets bogstaveligste forstand - smider pakker på trappen og så lader 7 og 4 være lige. Og jeg har endda Flexmodtagelse, med henvisning til skuret i det tilfælde, at jeg ikke skulle være hjemme. Men da jeg modtager mail om, at en levering vil foregå næste dag, ja så forventer jeg jo, at der bliver ringet på, og at leveringen foregår som den skal.

Hvorfor skal jeg (handicappet/gangbesværet), der altid er hjemme, behandles på denne måde, tænkte jeg. Derfor gik jeg ind på jeres profil på Facebook. Uha, det er jo så ikke blot mig, der bliver behandlet på den måde. Det vælter frem med oplysninger om forsvundne pakker, leveringer der er som det jeg beskriver, og der er oplysninger om, at posten ikke har været der, men alligevel sender mail om, at levering ikke har kunnet finde sted, da der ikke har været nogen hjemme.

Det, der også er utroligt, er, at vi alle betaler for jeres arbejde. Det gør vi via skatten, da I jo er statsfinansieret. Skatteyderne i Danmark poster penge i et firma, der blot læner sig tilbage og ikke yder noget som helst for de mange millioner af kroner der bliver pumpet ind i dette firma.

Hvor længe endnu, spørger jeg mig selv om. Hvor længe endnu skal vi som borgere finde os i dette?

Da jeg handler rigtig meget via internettet, vil jeg fremover ikke benytte mig af de salgssteder, der kun har PostNord som leveringsmulighed.

Jeg vil også skrive til disse salgssteder, at jeg ikke længere vil være blandt deres kunder, da der ikke er valgmulighed for levering. Eksempelvis GLS, Bring, DAO og mange andre der endda kan gøre det billigere end PostNord.

Jeg vil opfordre andre til at gøre det samme, så kan det være, der kommer en effekt, når salgssteder også mister deres kunder.

Det er så nemt med jeres lille dims i hånden at trykke på knappen med "Ingen levering - Ingen hjemme" - selvom I slet ikke har været på leveringsstedet.

Men I skal huske på, at det har en negativ effekt på jeres om dømme og dermed også jeres statsfinansierede firma.

Stod det til mig, så var I blevet taget af statsfinansieringen, og I skulle dermed selv sørge for jeres indtjening. Så tror jeg, at der ville komme andre boller på suppen. Jeg tror, at I ville blive obs på, hvordan I behandler jeres kunder, og I ville blive obs på, om jeres medarbejdere yder det, de bliver betalt for.

Nu sidder der nok nogle læsere og får kaffen galt i halsen, men ser I, kære læsere, der er rigtig mange, der bliver behandlet som skidt af PostNord, og det er det jeg gør opmærksom på. Det er muligt, at der er mange, der er tilfredse med PostNord, men derfor har jeg ret til at yde kritik, når jeg slet ikke er tilfreds.

Jeg betaler nemlig også skat, selvom jeg er førtidspensionist.

Så PostNord, vågn nu op og få rettet op på jeres meget dårlige omdømme og service.

For at gøre det lettere for posten, har jeg sat dette op på min dør:

"Til Posten

Brug dog dørklokken, når du skal levere pakker. Jeg ER jo hjemme ALTID!!! Dørklokken er lige der, for pokker."