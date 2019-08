Åbent brev til COOP: I lyver over for kunderne

Debat: Kære COOP Danmark - jeg handler egentlig gerne i jeres butikker, men det skærer i mit hjerte, når I lyver for os kunder - for det har vi altså ikke fortjent. Uge 31 udsendte I en reklame for Super Brugsen. Her påstår I to ting:

1. at der ikke må bruges sprøjtemidler i økologi. Det er decideret vildledning. Der er ifølge økologisk vejledning adskillige sider med godkendte midler der kan anvendes, og en nylig artikel med økologisk æbleavler i Grovvarenyt fortalte, at han brugte 100.000 kr. om året på sprøjtemidler. Så det er altså en ommer!

2. at økologi skulle sikre renere drikkevand. Det har jeg aldrig set dokumenteret og finder det også usandsynligt i og med, at det f.eks. er vist, at økologi fører til øget kvælstofudledning, og netop kvælstof er en hyppig og uønsket grundvandsforurening. Derudover må man i mange lande bruge f.eks. tungmetallet kobber som sprøjtemiddel i økologi. Men kobber er også et stof, der kan havne i grundvandet, og er dermed et potentielt problem. Og sådan kunne man blive ved.

I har allerede fået hug for falske øko-anprisninger i Sverige. I har allerede fået landmændene på nakken med jeres giftmaske-reklame, der skulle fremme øko igennem skræmmekampagne. Og nu dette.

Hvad er det, I prøver på? Tror I virkelig, vi forbrugere er så dumme? I skylder os en undskyldning! Ligesom de landmænd I jokker over tæerne med denne her form for markedsføring. For I skader jo indirekte de konventionelle når I kommer med den slags forkerte/udokumenterede påstande.