98-årig på McDonald's for første gang: - Jeg har fået det, der er bedre

Karen Margrethe Andersen har prøvet meget i sit 98 år lange liv. Men hun har aldrig været på McDonald's. Det gjorde hun så mandag sammen med andre beboere fra plejecentret Lergården.

DANMARK: - Jeg har fået det, der er bedre. Dommen er klar, og den kommer umiddelbart efter, at 98-årige Karen Margrethe Andersen har tygget sig gennem den første bid af en cheeseburger hos McDonald's i Rødekro. Hendes første nogensinde. Og formentlig også den sidste. - Jeg vil hellere have den mad, vi plejer at få - med sovs, kød og kartofler. Men det er sjovt at prøve, lyder det fra Karen Margrethe Andersen, som til daglig bor i hus 104 i plejecentret Lergården sammen med tolv andre beboere. "Middagsmaden" med burgere, pommes frites og is til dessert var hovedgevinsten i en julekonkurrence på Lergården, hvor det gjaldt om at pynte det flotteste juletræ. Det havde beboerne i hus 104, og gavekortet til en middag for alle inklusive personale blev efter nogen snak omsat til en udflugt til McDonald's. - Vi kom til at snakke om McDonald's, da vi skulle til at planlægge. Nogle af beboerne havde prøvet det, andre har aldrig været der. Eller spist fastfood overhovedet for den sags skyld, heriblandt Karen Margrethe Andersen. Hun vidste ikke, hvad burgere er for noget, men hun var indstillet på at prøve, fortæller social- og sundhedsassistent Sanne Bundgaard, der sammen med fem kolleger var kørt med beboerne til Rødekro.

Jørgen Knudsen nødes af Sanne Bundgaard til at tage en tredje cheeseburger. - Jeg kan godt lide det. Man skal bare ikke have for meget - eller for ofte. Foto: Timo Battefeld

En oplevelse i sig selv Men burgere og pommes frites er ikke lige noget for den 98-årige tidligere bondekone Karen Margrethe Andersen, selv om hun nu holder ganske rutineret på bollen med ost og kød. Det er dog en oplevelse i sig selv at være på fast-food restaurant og sætte tænderne i en burger for første gang. - Det er spændende - det er derfor, jeg er med. Nu ved jeg, hvad det er. Og så kan jeg fortælle mine oldebørn, at jeg har været på McDonald's.

Arne Peyk sætter tænderne i en pomfrit. Foto: Timo Battefeld

Pyt med pomfritterne Selve smagsoplevelsen er til gengæld en ganske anden sag, mener hun. - Hvis jeg skal være ærlig - og det er jeg - så får smagen i hvert fald under tre points på en skala fra 1 til 5. Jeg kan jo ikke smage osten. Hun spiser dog op - og giver også en enkelt pommes frites chancen, men må efter den første bid erkende: - Pyt med pomfritterne - det er ikke lige mig. Mens Karen Margrethe Andersen hellere ville have haft den sædvanlige middagsmad på plejecentret, tager andre godt for sig af retterne i restauranten. Arne Peyk, der samme dag har 74 års fødselsdag, napper to cheeseburgere med pommes frites og et bæger chokolade-is til dessert, mens både Jørgen Knudsen og Per Keld Christiansen klemmer tre af de små burgere ned. - Jeg kan godt lide det. Man skal bare ikke have for meget - eller for ofte, siger Jørgen Knudsen efter burger nummer tre, hvorefter han klogeligt afstår fra softicen. Turen til Rødekro har været en oplevelse i sig selv. Og der skal nok blive talt om den længe efter endnu, mener Sanne Bundgaard. - Allerede da vi besluttede, at turen skulle gå til McDonald's, begyndte beboerne at se frem til besøget. Det har været samtale-emne de seneste tre uger, faktisk. Det kan godt være, at en burger på en fastfood-restaurant er en hverdags-begivenhed for mange mennesker. Men for vore beboere er det en stor ting - noget, som de vil have glæde af i lang tid.

