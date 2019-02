85.000 solcelleejere får dårligere ordning: Her er forklaringen

4 85.000 solcelleejere får forringet deres ordning

Energiminister Lars Christian Lilleholt nedsatte en arbejdsgruppe, der skulle forsøge at finde løsninger, som kompenserede solcelleejerne for tabet på grund af den ændrede momsafregning. Det lykkedes ikke arbejdsgruppen at finde en løsning, som ikke kom i konflikt med dansk ret eller EU's støtteregler. Derfor fik 85.000 solcelleejere omkring årsskiftet besked på, at de overgår til fleks-afregning med løbende afregning af moms. Den ændrede momsafregning kommer til at koste solcelleejerne 200-500 kroner om året i gennemsnit.