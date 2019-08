Der lød et skud, og en ung mand faldt om på gulvet i et lokale i Silkegade i København. Ramt og dræbt af en pistolkugle i brystet. Dagen var 29. august 1944, og den dræbte var digteren og modstandsmanden Morten Nielsen, der kun blev 22 år gammel. I år er det således 75 år siden, at Morten Nielsen omkom under aldrig fuldt opklarede omstændigheder. Da der ikke foreligger kendte beviser for andet, må man lægge den almindelige og udbredte opfattelse til grund, at Morten Nielsen blev offer for en vådeskudsulykke.

Morten Nielsen studerede dansk og sammenlignende litteratur ved Københavns Universitet, og så skrev han digte, mange digte. Allerede i gymnasietiden i Aalborg havde han skrevet digte, der havde en sådan kvalitet, at de blev trykt i det førende lyriktidsskrift Vild Hvede, der senere blev kendt under navnet Hvedekorn.

Tiden under den tyske besættelse var - som det altid er i en krigstid - uafklaret og rettet mod et udfald, som ingen kendte. Denne uforudsigelighed prægede tidens forfattere og digtere og naturligvis også Morten Nielsen, der gav udtryk for, at han som andre unge frygtede ikke at nå at udrette det i livet, som han gerne ville. "Du skal vokse og blomstre og sætte dine Frø / Du er endnu for ringe til at dø", skrev han i et af sine efterladte digte.

Han levede i en farlig tid, og farligere for ham blev det, da han i 1943 gik aktivt ind i modstandskampen. Han blev medarbejder ved illegale blade og medlem af transportgruppen "Speditøren", der smuglede flygtninge til Sverige. Morten Nielsen nåede kun at udgive én digtsamling, Krigere uden Vaaben. Den udkom i efteråret 1943 og indeholder 22 digte. Efter krigen er et udvalg af hans mange efterladte digte blevet samlet og udgivet. Morten Nielsen skrev formfaste digte med rytme og rim, der gør det til en fornøjelse at læse dem. Da han endvidere i mange af dem udfolder almenmenneskelige emner som livet, kærligheden og døden, giver de anledning til eftertanke og er blevet værdsat af læsere under krigen og i efterkrigsårene, og de værdsættes også i dag af læsere, som ikke har oplevet den tid, de blev skrevet i.

Gang på gang bliver man slået af forundring over, at en ung mand først i tyverne og uden lang livserfaring kunne skrive digte med en sådan indsigt, at også den ældre generation blev berørt af hans ord. Morten Nielsen beskæftigede sig i sin digtning meget med døden. I digtet "Vi sender Dansemusik om Natten" skriver han: "Jeg er Cigarettens Glød / og Jazzmusikkens Rytme, / hurtig, let med en Underklang / af Død." I et andet digt bliver døden personificeret, når digteren siger: "Nu kender jeg den igen, her og allevegne", og han fortsætter: "Men vi fører ingen Samtaler med hinanden / hverken ved Dagslys eller naar Stjernerne gaar i Flok. / Vi ved det kun begge to, at den anden er der. / Mere er ikke nødvendigt. Vi mødes nok."

Morten Nielsen skrev også beredskabsdigte eller kampdigte, der skulle mane til kamp mod fjenden. Disse digte kunne kun trykkes og udgives anonymt i illegale blade og i den illegale antologi Der brænder en Ild. Disse digte har naturligvis en anden karakter end hans øvrige produktion, hvilket blandt andet ses i "Grunden har svigtet", hvor de to sidste strofer lyder: "Hænderne knustes, fordi en Soldat / med blege og tørre Hænder / skal vise Hr. Himmler et Resultat, / saa han kan beholde sin Stol i en Stat, / hvor Husene ikke brænder. // Men allevegne slaar Ilden frem. / Nu svider den deres Fødder! / - Nyd jeres Krig. Jeres Fred blir slem. / Ilden skal ta´ jer. Skal rumme dem, / der slog, for at frelse et lille Behag, / Livet itu med et Knojernsslag."

Et af Morten Nielsens bedst kendte digte, som også blev trykt i Der brænder en Ild, er "Skæbne". Her skildres, hvordan drillerier og mobning fra lærernes og de andre elevers side kunne føre klassekammeraten "Tykke" over i nazismens favntag. Her fik han magt, og her var han noget: "Nu er du noget, Tykke! / Mand og Partikammerat. / Og hvis vi en Dag skal til Muren, /saa er din Haand parat. / Parat til at smadre et Knojern / ind i min Mund, naar du slaar, / for nu vil du dræbe, Tykke, / alle de onde Aar."

Morten Nielsen skrev gode digte, var modstandsmand og døde ung. Han var derfor nærmest forudbestemt til at blive et ikon. Den sidste tid under besættelsen og umiddelbart efter blev han således for mange danskere et symbol på ungdom, talent, ansvarsbevidsthed og handling. Han havde i sit korte liv skrevet betydningsfulde og ofte citerede digte om kærligheden, ungdommen, angsten og ikke mindst døden, og så havde han været aktiv i modstandskampen. Alt dette vil Morten Nielsen blive husket for også 75 år efter sin død.