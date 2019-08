40-årig festival har vokseværk

På den anden side begynder arbejdet med at skabe de nye scener. De traditionsrige bøgescener rykkes længere tilbage for at skabe mere plads og udvide festivalområdet.

2000 flere i 2020

Forandringerne er en del af den nye skovplan, som er blevet vedtaget af Skanderborg Kommune for at sikre, at festivalen fortsat kan udvikle sig de kommende 10 år.

- Det bliver fortsat mere og mere kostbart at lave festival, og hvis vi ikke bare skal lægge det oven på publikum, vil vi gerne kunne lukke lidt flere mennesker ind i skoven, siger Poul Martin Bonde.

Da festivalen i en del år har været låst fast på det nuværende antal på omkring 53.000 gæster på pladsen om dagen, skal udvidelsen ses som en fremtidssikring af Smukfest.

- Vi skal heller ikke bare lukke flere ind uden at miste stemningen, så det har været vigtigt for os at finde den rette måde at gøre det på. Samtidig har vi haft nogle utidssvarende scener, så nogle af de største stjerner, vi får herned, kan enten ikke have hele deres produktion med eller fravælger måske helt at spille her. På denne måde kan vi imødekomme dem, samtidig med at vi giver bedre forhold til publikum, forklarer Poul Martin Bonde.

Udvidelsen skal ske uden at give køb på det udtryk, festivalen har i dag.

- Det vil vi gerne forfine. Vi gør rigtig meget ud af rammerne inde på festivalpladsen, også for at skabe det, vi kalder finurligheder - ting du ikke lige havde forventet at opleve i en skov. Det skal fortsat være et rart og flot sted at være. Den vekselvirkning, mellem skoven og musikprogrammet, er det helt store kunststykke, lyder det fra festivalformanden.

Poul Martin Bonde understreger, at publikumsudvidelsen ikke kommer til at ske på én gang.

- Det vil være noget, vi gør gradvist hen over årene for at se, hvad den nye setting kan bære. Vi regner med måske at udvide med et par tusinde gæster det første år. Over nogle år håber vi at være oppe på 7500 gæster ekstra, så vi kommer op på 60.000, når der er flest. Men det kommer helt an på, hvordan det fungerer, og det skal selvfølgelig foregå på en sikker måde, siger han.