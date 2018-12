34-årig vil låne 2000 til julegaver: Rente på 100 procent er min eneste udvej

En 34-årig mand fortæller til avisen Danmark, at han er klar til at betale 100 procent i rente for et lån af private på Primutu, så han kan købe julegaver. Trods tidligere trusler føler han, at lån af private er hans eneste udvej.

Avisen Danmark har de seneste dage forsøgt at komme i kontakt med brugere af lånetjenesten Primutu, som faciliterer lån mellem private oftest til 100 procent i rente. To er vendt tilbage på vores henvendelse. En af dem er en 34-årig mand fra Vestsjælland.

Han har i flere år stået i RKI, og banken har for længst sagt stop til at låne ham penge. Derfor har han den seneste tid taget tre lån fra private i lukkede lånegrupper på Facebook, og nu forsøger han også at få et lån gennem Primutu.

- Økonomien er lidt stram i denne måned, og jeg søger mellem 500 og 2000 kroner, som jeg skal bruge på julegaver. Jeg ved godt, det er meget høje renter. Men det må jeg tage med, for det er min eneste udvej, siger han.

Den 34-årige, som er i gang med et ressourceforløb, der skal afklare, i hvilken grad han kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, fortæller, at han ikke har overblik over, hvor stor hans gæld er. Ud over Facebooklån har han også taget kviklån.

- Min fætter har snydt mig for penge. Men jeg har også al mulig anden gæld. Da jeg fik en depression, drak jeg i stedet for at tage stoffer og for at holde min dag kørende. Pludselig havde jeg ikke råd til at betale regninger, siger han.