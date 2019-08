3 ting, du skal vide om Karl Ove Knausgård

2

Karl Ove Knausgård interesserer sig mest for litteratur, men ifølge priskomitéens formand, Jens Olesen, er han også passioneret fodboldfan, og Knausgårds største idol er brasilianske Pelé. Derfor lurer Jens Olesen, der i mange år har boet i Brasilien, på muligheden for, om de to stjerner - forfatteren og fodboldspilleren - på en eller anden måde kan komme til at møde hinanden.