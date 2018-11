3 eksempler på projekter, der søges støtte til

2. Nyt badeanlæg til Køge

Køge Vikingelauget Valkyrien, der består af nogle hundrede vinterbadere, har gennem Spar Nord Fonden søgt crowdfunding til et nyt badeanlæg ved Sdr. Mole i Køge. Foreningen er tvunget til at flytte, men har fået lovning på en ny platform, hvor de kan opføre et badeanlæg.

Det projekt mangler 75.000 kroner.