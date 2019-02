250 måltider, 160 nætter på hotel og 1000 rapporter - hvert år

2 Booker bord i andet navn

Kokkene i København er hurtige med sms'erne, når de opdager en inspektør fra Michelin. Derfor er Rebecca Burr og hendes medarbejdere stoppet med at præsentere sig efter et måltid og booker under forskellige navne: - Vi besøger ikke restauranterne officielt så meget som før, for kokkene er meget venlige over for hinanden, så jeg booker ved at låne telefonnumre, email-adresser - det er blevet nemt at købe telefonnumre og skaffe en ny mailadresse i dag. Vi prøver at beskytte vores identitet for at sikre en god oplevelse, forklarer Rebecca Burr.