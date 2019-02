24-årige Birgitte følte sig svigtet: - Ingen reagerede, da jeg indrømmede, jeg skar i mig selv

Birgitte Dahl Skjødt fra Vejle, tidligere psykiatribruger, mener, hun kunne have undgået sine psykiske diagnoser, hvis hendes mistrivsel var blevet spottet tidligere. Med et nyt projekt vil Region Syddanmark sætte fokus på tidlig opsporing. Foto: Peter Leth-Larsen

Birgitte Dahl Skjødt var 12 år, da hun begyndte at skære i sig selv, ryge hash og smide madpakken ud i skolen. Trods lærere og pædagogers vidende oplevede hun, at der skulle gå seks år, før systemet reagerede. Med en satspulje på samlet over 200 millioner kroner vil landets regioner sætte fokus på tidlig opsporing, så flere børn bliver hjulpet, inden de når de psykiatriske afdelinger.

Tidlig opsporing: 12-årige Birgitte Dahl Skjødt sidder på et smalt skoletoilet, mens de andre børn øver sig med instrumenterne i musiktimen. Hun tænker på, hvad hendes klassekammerat sagde, da hun spillede på blokfløjten. At hun var så tynd, hendes fingre ikke kunne dække hullerne. Bag bagcoveret på mobiltelefonen finder hun et barberblad frem, hun har stjålet fra sin fars skab. Hun ruller ærmerne op på sin sorte trøje og skærer i huden. Da de røde bloddråber pibler frem, stopper hun. Situationen er en af mange, som Birgitte Dahl Skjødt husker fra sin skoletid i en lille by nær Vejle. I dag er hun 24 år og lider af anoreksi og borderline. Diagnoser hun måske kunne have været foruden, hvis hun havde fået hjælp, da hun var barn. Birgitte betroede sig flere gange til voksne om sine problemer som barn. Første gang var i 6. klasse, hvor hun indrømmede overfor en pædagog i SFO'en, at hun skar i sig selv. Reaktionen udeblev, og ingen tog fat i hende efter episoden. Dengang var hun lettet, men i dag ærgrer det hende. - Jeg føler, jeg blev svigtet dengang. Ingen reagerede, da jeg indrømmede, jeg skar i mig selv. Der var mange voksne, som vidste, jeg havde det skidt, men på trods af det ikke gjorde noget, siger hun. I 7. klasse betroede Birgitte sig igen til en voksen. Denne gang til en lærer. Hun husker, at en sagsbehandler fra kommunen efterfølgende besøgte hendes familie, men oplevede igen, at hverken hun eller familien fik tilbudt hjælp.

Børns mistrivsel stiger



Kilde: Antallet af børn og unge, som mistrives er i stigning. Et stigende antal børn og unge henvises til udredning og behandling, og regionerne har siden 2007 oplevet en fordobling i antallet af patienter i børne- og ungdomspsykiatrien.Kommunerne i Syddanmark oplever et stigende antal børn og unge med lettere psykiske problemstillinger som adfærds- og affektforstyrrelser, angst, ADHD med videre.Fra 2016 til 2017 så børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark en stigning i antal henvisninger på 8 procent. I Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland blev der i perioden set en stigning på 16,7 procent.Kilde: Projektbeskrivelsen fra Psykiatrien i Region Syddanmark

Regioner skal hjælpe børn som Birgitte Det er børn som Birgitte Dahl Skjødt, landets regioner samlet har fået over 200 millioner kroner til at spotte og forbedre indsatsen overfor fra 2019 til 2021. I Region Syddanmark er samtlige kommuner med i projektet, som har ført til en oprustning på blandt andet 11 årsværk i ppr (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og 8 regionale medarbejdere, der skal ud og understøtte skoler og sfo'er. Projektet, der starter i uge 11, skal opkvalificere lærere og pædagoger, så de bliver bedre til at reagere på børn og unges mistrivsel. Målet er, at de skal spottes og behandles tidligere, så de helt undgår at komme ind i det psykiatriske system. Birgitte har holdt foredrag til en konference om projektet, og Region Syddanmark bruger hende som eksempel på et barn, der kunne være hjulpet tidligere. Hun står gerne frem med sin historie, fordi hun håber, det kan øge fokus på de børn, der mistrives i dag. - Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad der var sket, hvis der var blevet grebet ind, da jeg var barn. Måske havde jeg haft en uddannelse i dag, siger hun.

Ville ikke spise foran andre Som barn oplevede Birgitte ikke, at der var en reaktion, hverken når hun sagde det direkte, eller når hendes adfærd signalerede, at noget var galt. Eksempelvis var der ingen, der opdagede, at Birgitte ikke spiste sin madpakke sammen med de andre børn. Oftest endte den i skraldespanden. Men nogle gange gemte hun sig på toilettet og spiste den, når alle var gået. Hvis nogle i mellemtiden kom tilbage til klassen, mens hun spiste sine rugbrødsmadder i smug, skyndte hun sig at skylle dem ud i toilettet. - Jeg fik hjertebanken. Som om jeg havde gjort noget, jeg ikke måtte og var ved at blive taget i det, siger Birgitte. I 7. klasse begyndte hun at hænge ud med det hun selv kalder "andre alternative". De eksperimenterede med stoffer og røg hash på banegården og på parkeringspladser. Med sit sorte hår, hørebøfferne, der spillede dødsmetal og en yndlingstrøje, der afbillede satan med teksten "Gud har travlt, kan jeg hjælpe dig?" var Birgitte hurtigt blevet den, de andre fra klassen ikke måtte lege med. Men i den nye omgangskreds passede hun ind. Alligevel fik Birgittes det værre. I de værste perioder var hendes største ønske at forsvinde, og hun skrev afskedsbreve til sin familie og venner. Midt i 8. klasse ændrede det sig. Birgitte brød med de nye venner, og besluttede at blive som de andre velfungerede børn fra klassen ved at se ud som dem. Hun afblegede sit hår og gik i farvet tøj.

Kæreste fik hende til at søge hjælp På gymnasiets andet år kom Birgitte igen ind i en dårlig periode. Hun kunne ikke sove om natten og havde ikke overskud til at tage i skole. Til sidst droppede hun ud og begyndte på Social- og Sundhedsskolen i stedet. Her mødte hun sin nuværende mand, der fik hende til at søge hjælp. Birgitte fik konstateret atypisk spiseforstyrrelse, men hun kom ikke i behandling, fordi hendes BMI med en vægt på 58 kilo ikke var lavt nok. Som 18-årig endte hun på psykiatrisk afdeling, og efter et selvmordsforsøg røg hun på den lukkede. De næste tre år svævede hun ind og ud af de psykiatriske hospitaler. Kæresten holdt ved. Også da Birgitte måtte skrive bordkortene til deres bryllup fra den lukkede afdeling. De flyttede sammen i 2012 og bor i dag i et gult murstenshus i Vejle. Det er herinde ved spisebordet med Y-stolene og Ikea-bænken, Birgitte fortæller sin historie. Hendes kraveben træder tydeligt frem, men ellers ligner hun med sine store grønne øjne, fine ansigtstræk og brune hår en almindelig køn, ung kvinde. På den ene væg, hænger fire bryllupsbilleder. På et af dem står Birgitte forrest og griner over hele hovedet, mens hendes mand titter frem bag den store, hvide kjole. På den anden væg er der en Mickey Mouse figur, der er lavet om til en slags dødningehoved, og hvor der i stedet for Disney står "Die", (dø, red.).

Endelig behandling for anoreksi Birgitte vejer nu 47 kilo og er 172 centimeter høj. Hun har forstadier til knogleskørhed, som ifølge hendes praktiserende læge skyldes den lave vægt. Men den 28. februar skal hun starte i behandling for anoreksi. - Nu er jeg undervægtig, så nu kan jeg måske få den hjælp, jeg har brug for. Jeg har aldrig før følt, jeg er blevet taget seriøst, selvom jeg har haft de samme kampe i mit hoved som en, der vejede 30 kilo, siger hun. Bortset fra spiseforstyrrelsen har Birgitte det bedre. Hun mærker stort set ikke noget til sin borderline i hverdagen, og hun er stoppet med at tage stoffer og skade sig selv. Et behandlingsforløb med dialektisk adfærdsterapi fra maj 2015 til april 2016, har hjulpet hende til at tackle ønsket om selvskade. I starten skulle hun spiste chili eller svirpe sig selv med en elastik, når hun følte trang til det. Det har hun ikke brug for længere. Birgitte er stadig sygemeldt i dag, men hun arbejder otte timer om ugen med udviklingsprojekter og events indenfor psykiatrien. Derudover er hun frivillig ambassadør i foreningen En af os, hvor hun holder foredrag for andre unge og fagpersoner om det at være psykisk syg. Artiklen er baseret på interview med Birgitte Skjødt om hendes erfaring med mistrivsel i skolealderen.

