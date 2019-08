- Man kan ikke sige, at det er én bestemt type dansker, der sparer mere op. Vi ser en tendens til, at flere og flere venter med at etablere nyt køkken eller badeværelse til de har en mere robust økonomi, siger hun og fortsætter:

Hanne Birgitte Møller, der er forretningsdirektør for Privat ved Jyske Bank, fortæller, at danskerne generelt er begyndt at spare mere op, end man tidligere har set.

Forretningsdirektør Hanne Birgitte Møller ved Privat i Jyske Bank kommer her med tre gode bud på, hvad man kan gøre ved sin formue, hvis man ville have mere ud af sine penge.Det kan være en god idé at få en god rådgivning omkring investering, så man kan få lavet en risikovurdering, der kan være med til at afgøre, om man skal investere sine penge eller ej. En anden måde at investere sine penge på kan være ved at købe ejendomme. Det kan være, at man længe har drømt om et sommerhus eller et forældrekøb til børnene, når de flytter hjemmefra. Sidste råd fra forretningsdirektøren lyder på, at opsparingen kan bruges på forbrug - et nyt køkken, en udbygning eller måske et ekstra badeværelse.

Ikke alle har en stor opsparing

Cirka 75 procent af de milliarder, som danskerne tilsammen har stående i banken tilhører den rigeste halvdel af danskerne, hvilket også betyder, at det ikke er alle danskerne, der har en opsparing på 200.000 kroner stående i banken. Det betyder derfor, at der er nogle danskere, som har en væsentlig større opsparing end gennemsnittet.

Ifølge Hanne Birgitte Møller kan det skyldes en skepsis overfor aktie- og investeringsmarkedet.

- Der kan være mange grunde til, at der er danskere, der vælger at have mange penge stående på en opsparing i banken. Men en af de primære grunde til det valg kan være, fordi de frygter, at deres penge forsvinder, hvis de vælger at investere dem. Det er altid svært at spå om, hvor aktiemarkedet bevæger sig hen, så det kan være en skepsis over for det, der gør, at de ikke investerer deres penge.

Blandt de danskere der har en større opsparing, har Jyske Bank valgt at varsle en negativ rente for kunder, der har mere end 7,5 millioner kroner stående i banken. Det betyder, at de kunder fremover skal betale penge for at have deres formue stående på bankbogen. Hanne Birgitte Møller fortæller dog, at banken er i dialog med de få kunder, som det drejer sig om, så de kan blive vejledt i, hvad de kan bruge deres penge på.

- Det er relativt få kunder, der har så mange penge stående, men de eksisterer. Der findes ikke ét entydigt råd til kunderne i denne kategori, da der er tale om meget forskellige kunder, men vi er i dialog med dem alle, for at drøfte deres individuelle situation.