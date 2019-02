1300 solcelleejere stævner minister: - Folk gider ikke blive taget i røven

- Ministeren sagde, at så kunne vi også regne med, at ordningen ikke blev ændret. Nu er det anden gang, der barberes i den. Det er uvederhæftigt. Vi investerede ligesom mange andre på baggrund af de forudsætninger, de lovede. Så kan de ikke bare ændre dem bagefter, siger Christian Wiggers.

Det er et klart brud på den brede politiske aftale, et flertal af Folketingets partier indgik i 2012, mener foreningen Danske Energiforbrugere og Christian Wiggers.

I stedet for at afregne moms en gang om året, skal solcelleejerne nu afregne moms løbende. Det betyder, at Christian Wiggers om vinteren ikke længere kan bruge gratis af den strøm, hans solcelleanlæg har produceret om sommeren. I stedet skal han sælge den overskydende strøm fra sit anlæg om sommeren til spotpris og købe den om vinteren til spotpris.

Christian Wiggers fra Kværndrup på Fyn er vred. Han er en af de 85.000 solcelleejere, der tilsammen kommer til at tabe et sted mellem 17 og 42,5 millioner kroner årligt på en ændring i momsafregningen, som Energinet netop har varslet.

På Energinets hjemmeside kan du finde en beregning, der giver dig et skøn over, hvor meget overgangen til time til time-afregning af moms kommer til at koste dig som solcelleejer. Du skal hente excel-arket under menupunktet " Konsekvensberegning " og indtaste dine egne tal for forbrug og produktion.På www.eloverblik.dk kan du se, hvor meget strøm dit solcelleanlæg sender til nettet, og hvor meget du selv henter fra nettet.Eksempelvis sender familien Wiggers' solcelleanlæg 3654 kwh på nettet, og de forbruger knap 7700 kwh fra nettet. Det betyder ud fra beregningen, at de kommer til at tabe cirka 480 kroner årligt på den nye afregning.

- Jeg håber, politikere på et tidspunkt forstår, at vælgernes hukommelse rækker længere end 14 dage. Det er en uskik, at politikere vedtager ting, som skal gælde langt ud i fremtiden, når de ikke er der mere, og dem, der stadig er, er ligeglade og ændrer på tingene, siger Christian Wiggers, der ud fra Energinets beregninger årligt mister 480 kroner i indtjening fra sit solcelleanlæg på grund af ændringen.

Det koster 300 kroner at være med i stævningen, og det beløb betaler Christian Wiggers gerne. Han håber, den kommende retssag bliver en lærestreg for politikerne.

Han er langtfra alene om at være vred. Allerede i efteråret tilføjede foreningen Danske Energiforbrugere overgangen til fleks-afregning til sin stævning af Energiministeret. Før jul var 200 solcelleejere med i stævningen. Nu er der over 1300, og hver dag kommer flere til.

Christian Wiggers og hans familie føler sig snydt. De mener, politikerne løber fra aftale, der skulle frede solcelleejere økonomisk i 20 år. Familien, der udover Christian Wiggers består af Lene Wiggers og deres to døtre Louise (i midten) og Mette (t.v.), investerede cirka 130.000 kroner i et solcelleanlæg i 2012. Foto: Kim Rune

Tog lån for at købe solceller

Den opfattelse deler Mogens Fenger fra Glamsbjerg. Han tog et lån på 127.000 kroner sammen med sin kone for at kunne investere i solceller i 2012. Hver måned overfører de et par tusinde kroner fra deres pension til banken for at få tilbagebetalt lånet. Med de nye regler kan tilbagebetalingen komme til at tage længere tid. Alligevel er det ikke de tabte penge, Mogens Fenger går mest op i. Han har meldt sig ind i DENFO og overvejer også at gå med i stævningen.

- Det er ikke så meget pengene, men mere princippet i, at politikerne laver sådan en svinestreg, siger han.

Mogens Fenger købte solcelleanlægget sammen med sin kone, fordi de vurderede, at det var en god investering, og samtidig ville de gerne mindske deres CO2-udledning. Christian Wiggers' familie havde det på samme måde. Men en anden gang står de ikke klar med pengepungen, når politikerne giver løfter for at få borgere til at tage del i den grønne omstilling.

- Hvordan skulle jeg kunne stole på det? Jeg tror ikke, politikerne kunne have gjort det mere troværdigt, end de gjorde i 2012. Energiministeren gik ud og sagde, der var et bredt flertal for aftalen, og at vi trygt kunne regne med 20 år på uændrede vilkår. Alle de store partier var med i aftalen, siger han.