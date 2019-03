12 nye Kim Larsen-sange udkommer på et spritnyt album

- Fra start til slut er det her album lavet af Kim. Han skrev sangene, forberedte alt inden det skulle indspilles, og hvordan det skulle gøres ned til mindste detalje. Han lyttede som altid grundigt til mix, bestemte sangrækkefølgen og han valgte titlen og coverbillederne. Det eneste han ikke nåede var at udgive det hele, så det er det, vi gør for ham nu, siger Jørn "Ørn" Jeppesen og sønnen Hjalmer.

Men ud af det blå er det kommet frem, at Kim Larsen inden sin død nåede at indspille en række sange sammen med sønnen Hjalmer og sin trofaste impresario Jørn "Ørn" Jeppesen.

I de perioder blev Hjalmer jævnligt stoppet i køkkenet, hvor Kim spurgte: "Hej Junior, har du travlt i dag?" Hjalmer svarede altid: "Nej far, det har jeg bestemt ikke", og så blev alle eventuelle planer begejstret aflyst, så der kunne spilles musik, og straks blev kaffen båret ind. Når Hjalmer ikke var hjemme, ringede Kim efter impresarioen med ordene: "Kan du ikke lige kigge ned til mig, når du har lukket kontoret, vi skal lige indspille en ny sang". Når Jørn Ørn ankom, stod Kim klar med to fyldte portvinsglas på musikbordet.

- Processen startede altid med, at Kim sad alene og komponerede. Førhen foregik det om natten, de senere år blev den kreative stund flyttet til sent om eftermiddagen. Altid hjemme ved sit musikbord i lejligheden i Odense. Trommemaskinen blev tændt, guitaren stemt og den håndskrevne tekst lå ved siden af askebægeret. Så var alt klar til de første spæde indspilninger af nye sange på den iPad, som han de sidste år indspillede sine demoer på, siger Jørn Ørn.

Hele familien hjalp til

I februar 2018 fik Kim den idé, at indspille de færdige demoer lidt mere professionelt end normalt. Han havde lyst til at prøve noget nyt, og mest af alt lyst til at lave en helt rå og "ufin" plade. Gerne med musikere, der spillede på præcis samme hjemmelavede måde som ham selv. Så de to musikalske håndlangere, Hjalmer og Jørn "Ørn" Jeppesen, blev indkaldt samtidig, og så begyndte den til lejligheden sammensatte trio at øve de nye sange sammen.

I slutningen af april var trioen klar til at indspille sangene. En tekniker kom med det nødvendige udstyr, og så blev den hyggelige stue for en lille uges tid omdannet til et musikstudie. Sangene blev indspillet live og uden rettelser, så det gjaldt om at spille rigtigt. Ellers skulle hele sangen tages om.

Optagelserne foregik over fire fantastiske og utrolige dage. Mens den lille trio spillede det bedste de kunne, hjalp familien i lejligheden med til, hvad der nu skulle gøres. Lui, Hjalmers lillebror, var praktisk hjælper og var med til at slæbe gear frem og tilbage. Lønnen var en øl med "bandet" efter dagens optagelser. Liselotte, Kims kone, sørgede for at tage de fotos, som nu pryder coveret på albummet. Alt var hjemmelavet i ordets bedste betydning. Selv albumtitlen og flere af sangenes titler på og i coveret er Kims egen håndskrift.