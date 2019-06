- Vi har vist brug for en havarikommission

Liberal Alliance blev sprængt i stumper og stykker ved folketingsvalget i onsdags. Henrik Dahl afleverede dagen efter lammende kritik af partistifter Anders Samuelsen, men ønsker at genrejse partiet på den kurs, Samuelsen i sin tid stak ud, men veg bort fra.

Pisk: Meget kan muligvis siges om Henrik Dahl, folketingsmand for Liberal Alliance, men ikke at han er nærig med sylespidse ord, når han leverer politisk efterkritik. Da han forlod Socialdemokratiet, skete det i en hvirvelvind af lammende kritik af daværende S-formand Helle Thorning Schmidt. Hun var blank og havde kun en begrænset almen viden, hun var uden nærvær og kunne hverken skrive eller tænke visionære tanker. Der var i det hele taget en hel del galt med hende, især at hun var historiens dårligste socialdemokratiske formand. Det vakte opsigt, men det var dog for intet at regne mod den vantro, der rejste sig, da han efter valgnederlaget i onsdags sendte en svada afsted mod den nu forhenværende LA-partileder, Anders Samuelsen. Nepotisme, utroværdig, katastrofal, amatøragtig var nogle af de ord, han tog i brug, da han dagen efter valgnederlaget beskrev Anders Samuelsens lederskab og beslutning om at gå med i Lars Løkkes regering. Det skete i så sjældent bastant en form, at mange lige skulle checke afsendermediet. Var det mon Rokokoposten? Det var det ikke. Det var Radio24Syv og i Berlingske Tidende. Men mon nu ikke dette belæste, veluddannede og veltalende menneske havde fortrudt de saftige giftigheder bare en lillebitte smule, da valgadrenalinen havde lagt sig og det tæt på valiumkrævende nederlagschok var kommet i en form for kontrol - og efter at han havde set partistifter Samuelsen dratte ud over grådens rand, da han nedlagde sit lederskab? Næh. - Det, jeg har sagt, står jeg ved, for det er sådan, det er, og jeg står ikke alene med det synspunkt. For hver sur reaktionsmail, jeg har modtaget, har jeg fået 8-10 positive , i overvejende grad fra partimedlemmer eller tidligere medlemmer, der forlod partiet netop af de grunde, jeg har beskrevet, lød hans svar, da avisen Danmark mødte ham på hans Christiansborg-kontor fredag, dag 2 efter valget, og spurgte ham om det.

- I onsdags havde vi en politisk nærdødsoplevelse. Men når vi kun er fire tilbage, må det være muligt for os alle at få ørenlyd, tale os til rette af og ryste den af os Henrik Dahl, genvalgt folketingsmedlem for Liberal Alliance

Henrik Dahl (t.v.) og Anders Samuelsen i folketingssalen. Nu er Samuelsen fortid og Dahl har en indtil videre en fjerdedel af ansvaret for at genrejse partiet. Arkivfoto: Ólafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix

Destruktiv udvikling - Men det er også sådan, at jeg godt kan lide Anders, og det er hårdt at være vidne til og en del af. Når historikerne skal vurdere Anders og Liberal Alliance, vil det blive registreret, at han på rekordtid rejste partiet fra 0,0 procent til stemmer til 7,5 procent. Det var imponerende. Men de samme historikere vil også registrere, at forvaltningen af fremgangen og succes'en var langt fra perfekt. - Udviklingen var blevet destruktiv, og bliver den ikke vendt, ryger vi under spærregrænsen og ud af Folketinget. Vi blev kun reddet med 0,3 procent over spærregrænsen. Så skal man jo ikke være særlig skarp for at regne ud, hvor det ender, hvis ikke der sker noget nu, siger Henrik Dahl. Det, der skal ske, får en noget anden ramme at forme sig i end hidtil: en folketingsgruppe på fire medlemmer mod 13 før valgdagen. En folketingsgruppe, der ikke umiddelbart sitrer af harmoni med en Simon Emil Ammitzbøll-Bille, der som medlem af den tidligere ledelse også fik af Henrik Dahls krabask. Og med en Ole Birk Olesen, der var en del af det a-hold, som var udtryk for den samuelsenske ledelsestil, Dahl har kaldt nepotistisk. Og med Henrik Dahl selv som en rest fra det, han kalder b-holdet. Og så endelig den nye fugl i reden, den kun 27-årige Alex Vanopslagh, der allerede, med Dahls støtte, har tilbudt at overtage Anders Samuelsens lederskab. Det bekymrer ikke Henrik Dahl synderligt. - Det er fire rationelle folk, der nok skal få løst den del af det. Selv om det lige nu ser ud som om, at vi vist mest har brug for en havarikommission.

Manglende kurs Det, der ligger ham mest på sinde, er at Liberal Alliance igen finder sine ben, finder tilbage til idégrundlaget, det, der står i partiprogrammet, og som fik ham til at melde sig under partiets faner i sin tid. - Jeg er sådan en, der elsker friheden og retten til at sætte min hat, som jeg vil. Det er det, jeg så i partiprogrammet, og som jeg forelskede mig i. Jeg vil gerne tilbage på den kurs, hvor vi er loyale over for det program. - Hvordan afviger den kurs, du ønsker, fra den kurs, der er blevet fulgt under Anders Samuelsens ledelse siden valget for fire år siden? - Det har jeg svært ved at svare på, fordi problemet har været, at det var svært at se, hvad kursen var. Det, der har frustreret mig, er, at vi ikke har kunnet tale om idégrundlaget, fordi vi som regeringsparti har skullet indgå så mange kompromisser, at vi gik død i diskussionerne om værdisættet. Det hele endte i diskussioner om løftebrud og nedklatring fra høje træer. Det var ikke længere os, der havde serveretten, det var os, der skulle modtage serven, og så er det altid sværere at score points. - Selv om det ikke er rart at blive så reduceret så meget, som vi nu er blevet, er det - når nu det skal være sådan - nemmere at tale om, hvad man nu skal. Også fordi, vi er i opposition og ikke har finansministeriet og embedsmænd og jurister til hele tiden at ånde os i nakken. Bagsiden er så, at man i opposition og i så reduceret en udgave ikke kommer igennem med ret meget.

Svømmer i forkert brugte penge Frihedsidealerne er dem, der ligger ham mest på sinde, og de er ingen hindring for et velfærdssamfund, mener han. - Vi er fri af finanskrisen, men der er stadig blevet ført krisepolitik, hvad omfordelingsbidraget et et af de klare eksempler på. Reformer er lette at vedtage og forklare i krisetider. Når der ikke er krise, lander man let i overbudspolitik, det skal man ikke, men det er svært at gøre begribeligt, når det opleves, at det går godt. Han mener, at "det offentlige svømmer i penge, men de bliver brugt forkert," som han udtrykker det. De bliver, mener han, for en stor del brugt på et omfattende, ineffektivt og unødvendigt bureaukrati, der låser de offentligt ansatte i stramme rigide greb, gør dem ufrie, og unødvendigt omkostingstunge, i udførelsen af deres job. - En pædagog skal bruge bunker af tid foran computeren for at udfylde skemaer og registreringer, som de ellers kunne bruge på børnene. Og landmændene ... da jeg var barn, brugte de megen tid på at kigge ud af vinduet for at tage bestik af vejret og indrette arbejdet efter det. I dag kører landbruget efter reglernes snor og skemaer. Der er i det hele taget for mange regler og reguleringer, der spænder ben i vores hverdag. Det er der, Liberal Alliance har sin politiske berettigelse og skal finde sin kurs - finde tilbage til sin kurs.

Det politiske supermarked - De synspunkter finder man i forskellige variationer også i andre partier. Så hvorfor er det egentlig nødvendigt, at Liberal Alliance overlever? - Her skal vi se på de seneste mange års politiske ageren; den har handlet om kampen om midtervælgerne, hvor især S, V og DF har været bejlerne og skabt noget, der ikke er til at se forskel på. - Det er ligesom med Coop og Salling Group, Brugsen på den ene side af vejen og Føtex på den anden - de har de samme varer til samme priser, bare i forskellige indpakninger. Skal man have kvalitetsvarer, skal man hen i specialbutikkerne, som der ikke er så mange af. Vi ser også en stribe politiske supermarkeder, men vi ser - med sejrene ved dette valg til Radikale og SF - at der er et kundeunderlag for de politiske specialbutikker. Vi skal være kvalitetsbutikken for de liberale vælgere. En af kvalitetsvarerne skal efter Henrik Dahls opfattelse være nedregulering. - Vi lever i et reguleret samfund, og det kan der der her og der være fornuft i. Men noget, der virkelig kan bringe mit pis i kog, er overregulering. Der må altså gerne ske ting i samfundet, som ikke er reguleret af staten. Staten skal ikke sætte sig på det hele og være det første sted, man kigger hen, når man skal foretage sig et eller andet. - Tag nu bare en enkelt lille tåbelig ting, som siger det hele: Hvis nogle gode og rare mennesker i et lokalsamfund vil holde en byfest, eller nogle landmænd vil faldbyde smagsprøver af deres produkter til nabolaget og vil rejse et telt i den anledning, så skal de gudhjælpemig søge om byggetilladelse, hvis teltet er over 50 kvadratmeter. Hvad er det dog for en idiot, der har fået den idé, og hvad er det for nogle idioter, der har vedtaget det? Jeg bliver hidsig: Giv mig navnene. Vi gør jo livet umuligt for folk. Det er blandt andet her, han synes Liberal Alliance ikke har være tro mod sine idealer. - Vores kritik af staten som den altbestemmende har været for afdæmpet. Men den statskritik, som Mogens Glistrup og socialdemokraten Jørgen Dich stod for i 70'erne, er lige så relevant i dag som dengang, siger han. Men det er så også her, selverkendelsen kommer som et hammerslag: - Som politiker rammes man nogle gange af virkeligheden, hvor man netop spørger: Hvem er den idiot, der har fundet på det her - og hov: Det er sgu nok ham, du ser i spejlet.

Tung opgave forude Henrik Dahl er rundet af et akademisk miljø med en far, der var præst, og en mor, der var lærer, og med den uddannelse og det arbejdsliv, der har været hans igennem snart 60 år, indeholder de ingredienser, der placerer folk politisk på centrum-venstre flanken - hvor hans forældre og omgivelser i det hele taget befandt sig. Og hvor han også selv har befundet sig. - Man bliver præget af det, man er rundet af, også selv om det ikke flugter med de værdier, der egentlig ligger en nærmest. Det er jo en udvikling, jeg har gennemgået - sådan ligesom landmanden, der altid har stemt på Venstre, fordi det gør landmænd, men så stopper op midt i livet og spørger sig selv: Hvorfor gør jeg egentlig det? Eller arbejderen, der gør det samme efter det meste af livet at have stemt socialdemokratisk. Nu og her har han partimæssigt bekendt sig til det, han er: liberal. Og det er som sådan, han skal være med til at redde, måske ligefrem en dag genrejse, Liberal Alliance. Med Anders Samuelsens farvel, er det en opgave, der ligger meget tungt på de fire tilbageblevnes skuldre. - I onsdags havde vi en politisk nærdødsoplevelse. Men når vi kun er fire tilbage, må det være muligt for os alle at få ørenlyd, tale os til rette af og ryste den af os, siger Henrik Dahl.