- Vi arbejder for gennemsigtighed

Virksomheden Dataproces tilbyder danske kommuner indtægtsoptimering. Finder man en fejl i statistikkerne, der kan spare en kommune for penge, får Dataproces typisk op imod 25 procent af besparelsen i salær. Koncernchef i Dataproces Group Morten Lindblad mener ikke, der er noget galt med forretningsmodellen, men mener tværtimod, at det er i samfundets interesse, at statistikkerne bliver så korrekte som muligt.

- Hvad tænker du om den mistanke, økonomi- og indenrigsministeren rejser?

- Jeg ville have været meget flov, hvis det her handlede om, at vi havde anbefalet nogle rettelser, der ikke var rigtige. Men det er ikke det, det handler om. Det handler om at gøre data bedre.

- Men gør I ikke statistikkerne ensidigt bedre til enkelte kommuners fordel?

- Alle kunne jo gå ind i det her. Der er ingen grund til, at staten ikke kan bruge energi på at gøre data bedre.

- Men I bliver vel kun hyret, hvis I finder fejl, der kan spare kommunerne for penge?

- Sådan virker det ikke. Vi kan aldrig gøre andet end det, vi får instruks på.

- Hvad er det typisk for instrukser, I får af kommunerne?

- Jamen, det er jo at gennemgå nogle områder for nogle ting og sager.

- Men beder kommunerne jer ikke kun om at indtægtsoptimere steder, hvor de kan tjene penge?

- Nej. For eksempel, da Viborg Kommune bad os om at kigge på boliger. Der havde vi fået instruks på at kigge på, om der var nogle almennyttige boliger, der var registreret forkert. Men vi kan jo ikke lige pludselig begynde at kigge på alle mulige ting, som vi ikke har fået instruks på.

- Men har I nogensinde lavet en indtægtsoptimering, hvor I har fundet fejl, der er endt med at koste en kommune penge?

- Ja, det gør vi tit. Der er tit kommuner, der beder om at få ryddet op.

- Så er det vel heller ikke indtægtsoptimering?

- Nej, det er et dumt ord. Det er datavalidering. Men det handler jo om, at kommunerne har al mulig interesse i at få tingene gjort rigtigt.

- Det har de vel ikke, hvis det koster dem penge?

- Jo, offentlig forvaltning ønsker at gøre data så rigtig som muligt. Det er også vores vision. Vi arbejder for gennemsigtelighed og forudsigelighed.

- Men er det ikke en smule barokt, at alle kommuner bruger penge på at kæmpe om de samme skattekroner?

- Nej, for det er alles kamp om at validere og gøre data rigtige. Det her kan godt svare til en købmandsbutik. Hvis man har været vant til, at kunderne aldrig har tjekket bonerne, og de så begynder på det, kan det godt være ubehageligt for butikken, men det er godt for samfundet.

- Men skal kunden i købmandsbutikken ikke også fortælle, når han eller hun opdager, at købmandsbutikken har fået for lidt i betaling?

- Jo,men det er faktisk ikke det, der er det vigtigste for vores samfund. Det vigtigste er, at vi sammen får noget bedre data.