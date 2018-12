- Jeg vil ikke klage og vil ikke kalde mig nødlidende, for der er mange andre - dem, der er ramt af kontanthjælpsloftet for eksempel - der har det meget værre. Men jeg synes, det er svært at få pengene til at slå til, og det skammer jeg mig faktisk lidt over, at jeg synes, for når jeg ser på beløbet, jeg har til rådighed, så synes jeg egentlig, det er pænt mange penge. Det ændrer bare ikke på, at jeg hele tiden skal vende hver en femøre, og at det ofte er stramt sidst på måneden, siger Katarina Jensen.

Når indtægter og alle faste udgifter er fratrukket, har hun på månedlig basis 7500 kroner til sig selv og børnene at leve for. De skal række til mad og tøj og alle andre fornødenheder som børnenes fritidsaktiviteter, gaver, ferier m.v.

Siden 2016 har hun været i et fem-årigt ressourceforløb, som omfatter muligheder for forskellige slags kommunal hjælp i form af for eksempel kurser og familie-støttepersoner. Økonomien svarer nogenlunde til en kontanthjælp - men uden yderligere begrænsende bånd i form af kontanthjælpsloftet og 225-timers-reglen.

Hun er alene med to piger på 12 og 13 år og en adhd-ramt dreng på 15 år. For dem er andres hverdagsliv uopnåelig luksus.

Jeg kan næsten ikke huske, hvordan det er at have penge mellem hænderne

- Jeg vil ikke kalde mig nødlidende, for der er mange andre, der har det meget værre. Men jeg synes, det er svært at få pengene til at slå til, siger Katarina Jensen. Foto: Flemming Krogh

Børnenes afsavn

Fornøjelser, som de fleste danskere rutinemæssigt under sig selv, har Katarina Jensen ikke penge til. Hun kan ikke huske, hvornår hun og børne sidst har været på restaurant eller i biografen for eksempel. For slet ikke at tale om ferier. Og julen med dens mad og gaver og løbske udgifter er et fast tilbagevendende problem. Resten af året er der heller ikke meget at gøre med.

- Tidligere lykkedes det at spare sammen til et sæsonkort til Djurs Sommerland til børnene, så de i det mindste oplever lidt af det, deres kammerater oplever. Men det er blevet for dyrt, så det er der ikke noget af længere.

Og det er lige præcis børnenes afsavn, der nager hende.

- Pigerne går i en skole her i nærheden, hvor sammensætningen af elever er pænt varieret. Men der er også mange elever med forældre i solide job og med gode indkomster. Så de kan hele tiden se, hvad andre formår, og jeg ikke formår, hvad andre børn kan få, og de ikke kan få, siger Katarine Jensen.

Hun ønsker ikke, at børnene bliver isolerede i forhold til deres kammerater, så hun er nødt til at sætte dem over sine egne behov.

- Jeg køber for eksempel kun nyt tøj til dem, ikke til mig selv. Jeg går kun i aflagt tøj fra venner, bekendte og familie. Men jeg kan ikke være med på det moderigtige, som jo betyder temmelig meget for børn i den alder. De må nøjes med noget billigt fra Bilka. Smarte, populære jakker til 1000-1500 kroner er ikke en mulighed, siger Katarina Jensen.

Selv har hun lagt smøgerne på hylden. I stedet tager hun jævnligt en lang løbe- eller gåtur.

- Det koster ikke noget, og det gælder om at tage de gratis glæder. Og så er det jo noget sundere, konstaterer hun.